Azerbaycan: Dağlık Karabağ'da son iki günde 16 askerimiz öldü

Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasındaki çatışmalar büyürken, Azerbaycan son iki gün içerisinde 16 askerinin öldüğünü açıkladı.

Her iki taraftan hayatını kaybedenlerin sayısının 50'yi aştığı bildiriliyor.

Ölenlerin arasında sivillerin de bulunduğu belirtiliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bölgenin Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'yi hedef alabileceklerini açıkladı. Hasanov, orduya Hankendi'ye ilerlemeye hazır olması yönünde talimat verildiğini söyledi. Dağlık Karabağ'da fiili olarak Ermeni ayrılıkçıların elinde bulunan yönetim ise buna "çok ağır bir karşılık verileceğini" söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, 50 bin nüfuslu Hankendi'de durumun sakin olduğunu, ancak kente Ermenistan'dan yüzlerce gönüllü savaşçının geldiğini aktarıyor.

Kent çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı yerleşim yerlerinden kaçanlar için çadır kentler de kurulduğu aktarılıyor.

Sarkisyan: Taraflar eski mevzilerine çekilsin

Ermenistan Cumhurbaikanı Serj Sarkisyan ise taraflar arasındaki ateşkesin ancak tüm silahlı birliklerin eski mevzilerine çekilmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.

Serj Sarkisyan hastanede tedavi gören gönüllü savaşçıları ziyaret etti.

Çatışmaların devam etmesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın 'top yekün bir savaşa' girebileceğini söyleyen Sarkisyan, bu süreçte Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını da tanıyabileceklerini ifade etti. Sarkisyan'ın açıklamaları Azerbaycan'ın tek taraflı ateşkes ilanından bir gün sonra geldi.

Davutoğlu: Azerbaycan'ın kaybettiği her şehit bizimdir

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günkü açıklamasından sonra bugün de Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.

Davutoğlu şunları söyledi: "Can Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm toprakları kurtulana kadar biz de 78 milyon olarak Azerbaycan'ın yanında olacağız. Can Azerbaycan'ın kaybettiği her şehit bizimdir. Bütün dünya bilmelidir ki Türkiye, Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında can Azerbaycan ile omuz omuza durmaya kıyamete kadar devam edecektir."

Pazartesi günü krizi yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Dağlık Karabağ bir gün yine Azerbaycan'ın olacak" demişti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1980'lerin sonlarında başlayan çatışmalar, 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından savaşa dönüşmüştü.

Savaş 1994'te sona ermiş, ancak bölgenin statüsü konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor. Fiili olaraksa bölgenin yönetimi Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.