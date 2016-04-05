Azerbaycan: Ateşkes yürürlükte



Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir süredir çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde bu sabah saatlerinde ateşkes kararı verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde, Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı'nın sabah yaptığı her iki tarafın da ateş kararına uyacağı yönündeki açıklamasını doğruladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Bakü'de yapılan açıklamada, "Askeri operasyonlar saat 12:00 itibariyle sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, tarafların ateşkese bağlı kalmak istediğini duyurmuş ve "Ateşkes sağlanması üzerinde anlaşmaya vardık. Çatışmaların durdurulması emri verildi" açıklamasını yapmıştı.

Dağlık Karabağ'da son günlerde yaşanan çatışmalarda 64 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Rusya ve Batılı ülkeler, bölgede gerilimin tırmanması üzerine taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Dağlık Karabağ bölgesinde arabuluculuk yapan Minsk Grubu da durumu değerlendirmek üzere bugün Viyana'da bir araya geliyor.

Diplomatik çabalara karşın, 1994 yılındaki ateşkesten bu yana Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanamadı. Azerbaycan topraklarında bulunan Dağlık Karabağ'da ağırlıklı olarak Ermeniler yaşıyor.