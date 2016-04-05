Karabağ Savunma Bakanlığı'ndan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, Dağlık Karabağ çatışmalarında ateşkes kararı verildi. Karabağ Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ilk açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri'nin açıklamasında "Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ateşkese varıldığı konusunda bilgimiz yok" denilirken, bir süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ''Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında çatışmalar karşılıklı olarak durduruldu'' ifadeleriyle ateşkesi doğruladı.

1 Nisan'da başlayan çatışmalarda, Azerbaycan'ın açıklamasına göre 170 Ermenistan askeri hayatını kaybetti. 3 Nisan'da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tek taraflı ateşkes ilan edildiği belirtilmiş, ancak çatışmalar devam etmişti.