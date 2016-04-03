Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a karşı büyük bir zafer kazandık

Azerbaycan Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Provokasyona cevap olarak yürütülen askeri operasyon sonucu büyük askeri zafer kazandık. Bu vesileyle ordumuzu, tüm Azerbaycan halkını tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra da düşmanın tüm saldırıları cevapsız kalmayacak" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Aliyev'in şu sözlerini aktardı:

“Bu tahribat Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı sinsi politikasının göstergesidir. Bu provokasyon ordumuz tarafından layıkıyla cevaplandırıldı. Düşmana büyük darbeler vuruldu, düşman büyük kayıplar verdi. Diyebilirim ki, düşmana sarsıcı darbe vuruldu.Bugün temas hattında Azerbaycan üstünlüğü daha da pekişti. Provokasyona cevap olarak yürütülen askeri operasyon sonucu büyük askeri zafer kazandık. Azerbaycan halkı kendi öz topraklarını savunuyor. Vatan uğruna savaşırlar, şehit olurlar. Tüm şehitlerimizin anısı kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak."

"100 Ermenistan askeri öldü"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Aliyev, "Dün yeniden başlayan çatışmalarda 100'den fazla Ermenistan askeri öldü, 100'ü aşkın asker de yaralandı" diye konuştu

Ermenistan'ın barış istemediğini sözlerine ekleyen Aliyev, 20 yılı aşkın süredir devam eden sorunda, Erivan'ın çözüme yaklaşıldığı dönemlerde her zaman provokasyona başvurduğunu söyledi.

Aliyev, ABD'deki Nükleer Güvenlik Zirvesi'nden Azerbaycan'a döner dönmez Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı.