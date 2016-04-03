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Dünya

Azerbaycan tek taraflı ateşkes mi ilan etti?

Çatışmalarda 18 Ermeni, 12 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmişti

03 Nisan 2016 15:38

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagıf Diyargahlı, Azerbaycan'ın tek taraflı olarak cephe hattındaki tüm askeri operasyonları durdurduğunu açıkladı. Sputnik'e konuşan Diyargahlı, "Barış için çabalayan ve uluslararası kurumların çağrılarını dikkate alan Azerbaycan, operasyonları tek taraflı olarak durdurma kararı aldı" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili tek taraflı ateşkes ilan edildiği yolundaki haberlere ilişkin olarak, "Eğer Ermenistan ateşi keserse, Azerbaycan da ateşi kesecek, olayın aslı bu" dedi. Azerbaycan'ın ateşkes açıklamasına, Ermenistan'dan yanıt geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın açıklaması, bir tuzak. Azerbaycan tek taraflı olarak ateşkes uygulamıyor" denildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında meydana gelen çatışmalarda 18 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada da, Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı iddia etmiş ve 12 askerin şehit düştüğü bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalarını sürdüren iki devlete itidal çağrısı yapmıştı.

Azerbaycan'ın ilan ettiği tek taraflı ateşkese Ermenistan'dan yanıt geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'nün yaptığı tek taraflı olarak operasyonları durdurma açıklamasının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kaydedildi.

Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Bakanlık Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, "Azerbaycan'ın açıklaması, bir tuzak. Azerbaycan tek taraflı olarak ateşkes uygulamıyor" ifadelerini kullandı.

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