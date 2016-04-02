Putin'den Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır tartışma konusu olan Karabağ'da gerilim tırmandı. Cephe hattında havan topu ve tankların kullanıldığına dair açıklamalar gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkeye itidal çağrısında bulunup her iki taraftan da ‘bir an önce’ ateşkese gitmelerini istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır tartışma konusu olan Karabağ'da gerilim tırmandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınır hattında çıkan çatışmalarda dün geceden bu yana 12 Azerbaycan askerinin öldüğünü açıkladı. Yaşananlar üzerine Rusya lideri Putin, iki ülkeye itidal çağrısında bulunup her iki taraftan da ‘bir an önce’ ateşkese gitmelerini istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Putin'in danışmanı Dmitri Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında silahlı çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden derin endişe duyduğunu ve taraflara bir an önce çatışmaya son vermeleri çağrısında bulunduğunu belirtti. Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı telefonla arayarak cephe hattındaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ve Ermenistanlı mevkidaşı Eduard Nalbandyan ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, mevkidaşlarına, çatışmaların sona erdirilmesi için duruma müdahil olmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ve yerleşim birimlerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları, top ve büyük çaplı silahlarla ateş açtığını, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiğini duyurmuştu.

Cephe hattındaki durumun gerginleştiği aktaran Bakanlık, Ağdere, Terter, Ağdam, Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirmişti.

Terter ilinin Karağacı köyünde bir evin bahçesine Ermeni güçlerinin attığı top mermisi isabet etmiş, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.