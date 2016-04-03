Erdoğan: Eğer Ermenistan ateşi keserse Azerbaycan da ateşi kesecek, olayın aslı bu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili tek taraflı ateşkes ilan edildiği yolundaki haberlere ilişkin olarak, "Eğer Ermenistan ateşi keserse, Azerbaycan da ateşi kesecek, olayın aslı bu" dedi.

Nükleer Zirve için gittiği ABD'den Türkiye'ye dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Brookings Enstitüsü'ndeki konuşması öncesinde yaşanan olaylara değindi. Erdoğan, "ASALA, PKK, paralel örgüt yapılanmasının temsilcilerinin bir arada hareket ettiklerini gördüm. Bu bir ispattır" diyerek, "Paralel devlet yapılanmasına gönül vermiş olan saf, temiz kardeşlerime sesleniyorum. Kimlerle beraber olduğunuzun farkında olun" diye konuştu.

Maryland'da Azeri gazeteci ile yaşadığı diyaloğu hatırlatan Erdoğan, "O muhabir ölen askerlerine ilişkin soru sorarken gözyaşlarına boğuldu. O da gazeteci, bizdekiler de gazeteci. Gazetecilik bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve ailesine küfretmek değildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Zirve vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerimiz oldu. Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomi alanında atılabilecek ortak adımları değerlendirme fırsatımız oldu. Yatırım ajansımızın bu süreci çok daha hassasiyetle takip etmesi gerektiğini ifade ettik. Ülkemizde nerede, nasıl, hangi teşviklerden istifade etme suretiyle hareket edilir bunları hatırlattık.

"Paralel yapı, ASALA ve PKK'yı Brookings Enstitüsü'nde bir arada görmek bir ispattı"

Brookings Enstitüsü'nde, Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri konulu bir konferansım oldu. Bu konferansın öncesinde yaşadığım tablo gerçekten çok çok manidardı. Yani ülkemde bazı şeyleri boşuna anlatmıyoruz, boşuna konuşmuyoruz. Ama bunu Brookings Enstitüsü'nün önünde bizatihi görmenin, böyle bir delille, ispatla bunu yaşamanın da bahtiyarlığını duydum. Orada gördüğüm şuydu, PKK terör örgütünün temsilcileriyle YPG'nin temsilcileriyle ASALA'yı ve onun yanında da ülkemizden kaçıp şu anda Amerika'da yaşayan paralel devlet yapılanmasının temsilcilerinin hepsinin iç içe, yan yana olduklarını gördüm. Bu bir ispattı, bu bir delildi. Onun için de bu paralel devlet yapılanmasına gönül vermiş olan saf, temiz kardeşlerime sesleniyorum, kimlerle beraber olduğunuzun farkında olun. Kimlerle iç içe olduklarını bilmeniz gerekiyor. Ülkemizdeki terör örgütünün Amerika'daki ayaklarının orada özellikle Paralel Devlet Yapılanmasıyla nasıl iç içe olduğunu bilmeniz gerekiyor ve bunlar orada maalesef ülkemde şehit olan bizim Mehmedimiz için polisimiz için köy korucularımız için ağlamıyor.

"Ölen askerlerine ağlayan Azeri muhabir de gazeteci, bizdekiler de gazeteci"

Maryland'da yaşadığım olay çok manidardı. Orada Azeri bir gazetecinin yanıma yaklaşarak dün Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar neticesinde ölen 12 Azeri kardeşimizle ilgili, 'Siz ne diyorsunuz' diye bana sordu ve cevabını verirken gözlerinden akan yaşları gördüğümde hakikaten orada duygulanmamak mümkün değildi. O da gazeteci, bizdekiler de gazeteci.. Ben tabii buradaki medya mensuplarını tenzih ediyorum ama bakın gazetecilik bu ülkenin cumhurbaşkanına küfretmek değildir, bu ülkenin cumhurbaşkanının ailesine küfretmek değildir. İşte oradaki gördüğüm o tablo aslında ders niteliğinde bir tablodur.

"Eğer Ermenistan ateşi keserse

Azerbaycan da ateşi kesecek, olayın aslı bu"

Ben tabii olayı duyduğum anda İlham Aliyev kardeşimi aradım, o da havaalanına gidiyor, oradan Azerbaycan'a geçecekti. Kendilerine başsağlığı dileklerimizi ilettik ve o anda zaten çatışmalar devam ediyordu. Fakat ateşkes ile alakalı az önce aldığım bilgi, eğer Ermenistan tarafı ateşkes ilan ederse, onlar ateşi keserse Azerbaycan da ateşkese hazır olduğunu açıkladı. Olayın aslı bu.