Erman Toroğlu: Bu hafta "Mustafasilin" sahneye çıktı ve dünkü maça damgasını vurdu

Sabah yazarı ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini ve hafta içi sarı-kırmızılı takımın Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu hafta 'Mustafasilin' sahneye çıktı ve dünkü maça damgasını vurdu. Galatasaray takımının son 15-16 maçtır bu kadar çok koştuğunu görmemiştim" dedi.

Mustafa Cengiz'in hafta içi söylediği "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözlerinin takımı olumlu etkilediğini dile getiren Toroğlu, "Şimdi bakıyorum o kadar hafta geçti, bu sene Galatasaray doğru dürüst futbol oynamadı. Fatih Terim tribünde yardımcılarıyla beraber devamlı atılıyor. Terim'in kaprisleri, başkanın tavırları, neredeyse Galatasaray'da bir iç savaş var. Ama şu bir gerçek, aynı 'Azizsilin'de olduğu gibi bu hafta 'Mustafasilin' sahneye çıktı ve dünkü maça damgasını vurdu. Galatasaray takımının son 15-16 maçtır bu kadar çok koştuğunu görmemiştim. Belhanda krizi, yürüyen futbolcular, birbirlerine hava atan adamlar... Geçen hafta Yedlin yerde yatıyor sakat, neredeyse ayak bileği kırılmış. Bir arkadaşı gidip de 'Ne oluyor sana?' diyen yok. Öyle bir takımdı. Bu sefer Mustafa Cengiz sahneye çıkınca çarşı karıştı. Dinliyorum ve okuyorum kimse, 'Başkan yalan söylüyor doğru söylemiyor, yanlış yönlendiriyor' diyeni görmedim. Hep 'Galatasaray başkanı böyle konuşmamalı. Kol kırılır yen içinde kalır' deniyor" diye yazdı.

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