Fatih Terim: Galatasaray'a emeğini veren, formasını ıslatanlara kimse kolay kolay dokunamaz

Süper Lig'de son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, Göztepe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim,

2 maçlık cezası sona eren Fatih Terim bugün takımla beraber sahada yer alacak. Maç öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Hepimiz için kötü bir hafta geçti. Puan kayıplarından hepimizin büyük üzüntüsü var hepimiz üzgünüz ama demin de söyledim Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir. Eğer matematiksel devam ediyorsa ümit var demektir. Böyle bir şey bekliyorum, reaksiyon bekliyorum. Çok zaman yaptık zaten" dedi.

Terim, "Galatasaray şampiyonlukları kaybedebilir, şampiyonluklar gelebilir, kazanabilir, kaybedebilir ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Ve Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına, o duruma düşmez. Diyeceğim odur ki Galatasaray’a kimse kendi adına kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Dünyanın her yerinde ismim nereye yazıldıysa yanına Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan Galatasaray kapısından girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak için büyük bir çaba harcamışım. Büyük bir özen göstermişim. Kendimi sıradan bir antrenör gibi görmüyorum.

Milyonlarca Galatasaraylının da öyle görmediğine hem inanıyor hem hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Divan üyesiyim, 50 seneye varan da bir Galatasaraylıyım. Ben hareket halindeki trene yoldan atlamadım. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray’a da değerlerine de sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray’ı temsil edenlere kimse kolay kolay donunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz" diye konuştu.

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