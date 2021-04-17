Mustafa Cengiz'den "bırak" çağrısı yapan yöneticilere: Sonuna kadar savaşacağım

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, başkan Mustafa Cengiz'in son günlerde yaptığı açıklamalardan rahatsızlıklarını belirterek, "bırak" çağrısı yaptıkları ancak Cengiz'in "Sonuna kadar savaşacağım" diyerek, bu çağrıyı reddettiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, dün Türk Telekom Stadı’nda öğle saatlerinde yapılan olağanüstü toplantıda, duydukları rahatsızlığı başkan Cengiz’e iletti.



Kritik zirvedeki yöneticilerin, Cengiz’e, son dönemdeki açıklamalarının, futbolcuları, Fatih Terim’i ve camiayı olumsuz etkilediğini belirttiği bildirildi. Yöneticilerin, 29 Mayıs’taki seçimi beklemeksizin, Mustafa Cengiz’in başkanlık görevini bırakmasının doğru olacağını ilettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; toplantıdaki isimlerin, kalan yöneticilerle kulübü seçime götürme fikrini Cengiz’e sunduğu belirtildi.



Ancak herkesi dinleyen Mustafa Cengiz’in "Sonuna kadar savaşacağım" ifadesini kullanıp, yöneticilerin "bırak" çağrısını reddettiği bildirildi.



Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, başkan Cengiz için "Kulübümüzün mevcut ortamda önünü açmak açısından ara vermenizin çok önemli ve kaçınılmaz olduğu ortadadır" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e yanıt verecek mi?

Öte yandan 2 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim, bugün takımının başında sahaya çıkacak. Tecrübeli hocanın, başkan Mustafa Cengiz’in futbolculara ve kendisine yönelik ifadeleriyle ilgili ne yorum yapacağı merak ediliyor. Oyuncuların, başkana, bir mesaj verip vermeyeceği de merakla beklenen diğer husus.