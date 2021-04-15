Galatasaray'dan Nevzat Dindar'ın Mustafa Cengiz haberine yalanlama: Milliyet'te yayınlanan sözler tamamen hayal ürünüdür

Futbolcular için yaptığı, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamalarla dikkat çeken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim'e ilişkin "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek, takımın çalışmamasının sebebi olarak gösterdiği iddia edildi. Cengiz'in Ryan Donk için de, "Donk’un seks partilerinden bıktık" dediği öne sürüldü. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada haber yalanlanırken, "Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür" denildi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Genel Kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Başkan Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikâyetlerini dile getirdi.

"Donk'un seks partilerinden bıktık"

Galatasaray’ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.

Hedefte Terim var

Sarı-kırmızılıların antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz’in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu.

İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, "Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.

"Süren'in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım"

Eski başkan Faruk Süren’e de eleştirilen yönelten Mustafa Cengiz, "Süren’in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım" dedi. Ali Sami Yen Stadı’nın ilk projesi için ödenen bu paranın kayıtlarının da kayıp olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Galatasaray Kulübü, söz konusu habere ilişkin resmi sitesinden açıklama yaparken, haberin 'tamamen hayal ürünü' olduğunu belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milliyet Gazetesi’nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Galatasaray, Nevzat Dindar'ın akreditasyonunu iptal etmişti

Galatasaray yönetimi, 2018 yılında muhabir Nevzat Dindar'ın tesislere girişine ve etkinliklere katılımına yönelik akreditasyonunu iptal etmişti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Basın mensubu (muhabir) Nevzat Dindar maalesef uzun zamandır Kulübümüz aleyhine gerçek dışı, yalan, mesnetsiz veya birtakım duyumlara dayalı yanlış ya da eksik içerikli haber üretmekte olup, muhtelif zamanlarda yapılan hatırlatma ve uyarılara rağmen bu kötü meslek alışkanlığından vazgeçememiştir.

İşbu sebeple, Nevzat Dindar'ın Galatasaray'ın hüküm ve yönetimindeki tüm tesislere girişine / etkinliklere katılımına dair akreditasyonu ikinci bir karara dek iptal edilmiştir."