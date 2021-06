Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum; o zaman aklıma Galatasaraylılara verdiğim söz geliyor

Süper Lig'de son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hafta içinde çıkan haberler ve Mustafa Cengiz'in açıklamalarına ilişkin olarak"Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum; o zaman aklıma Galatasaraylılara verdiğim söz geliyor" dedi.

2 maçlık cezası sona eren Fatih Terim bugün takımla beraber sahada yer aldı. Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’a değerlendirmelerde bulunan Terim, "Bugün zaman zaman baskıyı denedik, onda da başarılı olduk. Özlediğim bir şeydi benim bu. Tabii golde markaj yapmamamız büyük hata ama ondan sonra da gol pozisyonu vermediğimiz gibi sayısız gol fırsatları bulduk. Oyun içinde rakibimize zor sorular sorduk. İşlerini zorlaştırdık. Göztepe’nin ileri oyuncularının her an her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Üç puan doğru yerde doğru zamanda geldi diyelim. Ben de alışkın değilim Galatasaray da alışkın değil 5-6 maç mağlubiyet ya da beraberlik almaya. Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimize inanıyorum. Daha istediğim bir Galatasaray vardı, beraber olabilen. Oldu. O da yansıyor sahaya. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum"

Terim, Açıkçası şöyle bakıyorum, yarı asra yakın hizmet etmişim kulübüme ve de bazen bir örnek vereyim, bazen oyunculara bay geçtiğimiz zaman 3 gün izin verdiğimde kendimi evde cezalandırıyorum. Geçen hafta 6 aydır görmediğim kızım geldi Amerika'dan bir günlüğüne. Çok özleşmiştik. Benim şöyle bir üçgenim var. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben 50 senedir bu üçgenin içerisindeyim. Ailesiyle, dostları ve Galatasaray'la beraber olan bir üçgen içerisindeyim ben. Tabii dediğim gibi bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. O zaman da aklıma Galatasaraylılara verdiğim söz geliyor. Ben de insanım, kırılabilirim de üzülebilirim de. Galatasaraylılara söz verdiğim için de ben yine yutkunuyorum" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Fatih Terim: Galatasaray'a emeğini veren, formasını ıslatanlara kimse kolay kolay dokunamaz

TIKLAYIN - Galatasaray'dan Nevzat Dindar'ın Mustafa Cengiz haberine yalanlama: Milliyet'te yayınlanan sözler tamamen hayal ürünüdür

TIKLAYIN - Mustafa Cengiz'den "bırak" çağrısı yapan yöneticilere: Sonuna kadar savaşacağım