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Ergin Saygun yeniden yoğun bakıma alındı

Balyoz tutuklusu emekli Orgeneral Ergin Saygun, geçirdiği kalp ameliyatın ardından, 10 gün sonra yeniden yoğun bakıma alındı

20 Şubat 2013 17:11

Geçirdiği açık kalp ameliyatı nedeniyle bir süredir Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören emekli Orgeneral Ergin Saygun'un, böbrek fonksiyonlarında oluşan sorun nedeniyle tekrar yoğun bakım servisine alındığı, konsültasyon için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Saygun'un oğlu Tolga Saygun, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir normal odada tedavisi devam eden babasının, böbrek fonksiyonlarında sorun meydana geldiğini, bunun üzerine de yoğun bakım servisine alındığını söyledi.

Babasının nefrologlar tarafından daha detaylı inceleme yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildiğini bildiren Tolga Saygun, babasının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirileceğini kaydetti.

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