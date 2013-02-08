Ergin Saygun'un tahliyesine onay çıktı

Balyoz Davası hükümlüsü eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Ergin Saygun'un hapis cezasının infazı, sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.



Balyoz Planı davasında yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Ergin Saygun'un, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde tedavi gören Ergin Saygun, dün açık kalp ameliyatı olmuştu.

Saygun'un kalp kapakçığı, yaklaşık 9 saat süren başarılı bir ameliyatla değiştirilmişti.

Adli Tıp'ın Saygun hakkında "cezaevinde kalamaz" yönünde görüş bildirmesinin ardından gözler mahkemeye çevrilmişti.

Mahkemeden beklenen karar gece saatlerinde geldi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergin Saygun'un hapis cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine hükmetti.

Ece Saygun: İlk sözüm, 'Baba özgürsün' olacak

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine karar verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Mahkemenin kararının kendilerine tebliğ edildiğini kaydeden Ece Saygun, "Babamın tahliyesiyle ilgili kararı imzaladım. Kimliğini verdiler. Cezaevinde kalan bir miktar parası varmış, onu verdiler'' dedi.

Tebligatı yapmaya kimlerin geldiğinin sorulması üzerine Ece Saygun, cezaevi infaz kurumu yönetiminden geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Karar, iki sayfalık bir karar. İmza yetkisi bende olduğu için tahliye evraklarını ben imzaladım. Şu anda o uyansın da söyleyelim derdindeyiz. Çok kısa sürdü. İmzaladık ve bitti. Büyük ihtimalle jandarma çekilecek. Sabah hastane yönetimi geldiğinde de buradaki odayı boşaltacağız. Teknik ve hukuki boyutlarını bilmiyorum ama tahliye oldu. Kimliğini, parasını her şeyini aldım. Şu anda bir tek cezaevindeki eşyaları kaldı.''

Ece Saygun, babasının tahliyesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de Cemal Süreya'nın ''Özgürlüğün geldiği gün. O gün ölmek yasak!'' dizelerini hatırlatarak, ''Şu an babam yoğun bakımda, bütün gece uyutuldu. Yarın uyandırılmaya çalışılacak. Şu an tek umudum, babamın yarın gözlerini açması, benim de ona 'Baba artık özgürsün' demem'' ifadelerini kullandı.

Balyoz Davası kapsamında yargılanan Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 18 yıl hapis cezası vermişti.

365 sanığın yargılandığı davada 330 sanık ceza almış, 34 sanık beraat etmişti.