Ergin Saygun ameliyat olacak

Volkan Koç

Balyoz Planı davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, Twitter'dan babasının sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı. Kaptığı bir enfeksiyonun kalbine yerleşmesi sonrasında, babası Ergin Saygun'un ameliyat olacağını belirten Ece Saygun, akşam saatlerinde attığı bir twit'te 'doktor virüsün kalp kapakçığında durmasının, hayati tehlikesinin olduğunu, hemen ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi' dedi.

Sabah 07:00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde, açık kalp ameliyatı olacağı öğrenilen Saygun'un kızı Ece Saygun'un, konuya ilişkin attığı twit'ler şöyle:

Babamdan haberler kötü. Aldığı enfeksiyon kalbine yerleşmiş. Antibiyotik ile de geçmesi mümkün değil. Ameliyat diyorlar.

Bir an önce ameliyat lazım yoksa bu sefer de böbrek yetmezliğine girer diyorlar ama ameliyatı da kaldırır mı meçhul? Ben apar topar dönüyorum

Hastane "tahliye etmeniz lazım virüs kapabilir" demişti. Mahkeme tahliye etmedi. Virüs kaptı ve kalbine yerleşti. Demek cinnet böyle birşey şu anda havaalanındayım. İstanbul'a dönüyorum. Sinirden mi endişeden mi bilmem ellerım titriyor!

Yarın hastanede konsey toplanıp ne yapılacağına karar verecekmiş. Ameliyat riski büyük, 3. olacak. Ama olmadan da olmaz diyorlarmıs..

Son durum: Doktor virüsün kalp kapakçığında durmasının, hayati tehlikesinin olduğunu, hemen ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi

Ameliyat açık kalp ameliyatı. Göğüs komple açılarak yapılacak. Yarın sabah 7 de ameliyata alacaklar