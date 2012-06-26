Ergin Saygun yeniden Adli Tıp'a sevk edildi

Balyoz davasının tutuklu sanığı Org. Ergin Saygun, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin raporu üzerine mahkeme yeniden Adli Tıp’a sevk edildi. Ergin Saygun bugün Adli Tıp’da kontrolden geçti. Mahkeme, Adli Tıp'tan Saygun'un sağlığı için net bir rapor istedi.

Saygun iki ayda 6 kez rahatsızlandı

Saygun, iki ay içinde tam altı kere hastaneye sevk edildi. Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi edilemeyince de 15 Mayıs 2012’de, yani tutuklandıktan tam iki ay sonra, kalp ve solunum yetmezliğine ek olarak sekiz ayrı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; burada tam bir ay yatarak tedavi gördükten sonra da tekrar Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Mahkeme rapor istedi

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun, sanık Ergin Saygun’un ölüm tehlikesi olduğu bildirildiğinden, cezaevi şartlarında kalmasının hayatı için kesin bir tehlike teşkil edip etmediği hususunda rapor düzenlemesini istedi.

Ece Saygun: Adli Tıp'tan net bir cevap istiyoruz

Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, "Şimdi biz de Adli Tıp’dan 'şu olursa, bu olursa, şöyle olursa tutuklu yargılanabilir' gibi muğlak ve detayları belli olmayan bir cevap değil, net bir cevap bekliyoruz.'' dedi.

Saygun sözlerine şöyle devam etti: Çünkü elimizde, daha önce yine Adli Tıp tarafından gerekli bulunan ancak Silivri Cezaevi hekiminin aylar sonra, bu gerekliliklerinin cezaevinde yerine getirilemeyeceğini belirttiği, deyim yerindeyse 'kapı gibi' resmi raporu var. Geldiğimiz noktada en temel sorumuz şu: Sağlık durumu bu olan bir insan cezaevinde yaşabilir mi, yaşayamaz mı? Düşünmek bile istemediğimiz, cezaevinde vuku bulacak bir ölümün sorumluluğunu, hiçbir “özel yetki ve görev” ortadan kaldıramayacaktır. Bu noktadan sonra da babamın hayatı ile ilgili bütün sorumluluk, bu soruya cevap verecek olan Adli Tıp Kurumu ile o cevaba göre karar alacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine aittir