'Cezaevinde kalamaz' raporu Ergin Saygun ameliyat masasındayken gönderildi

''Balyoz Planı'' davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan emekli Orgeneral Ergin Saygun’un cezası, Adli Tıp Kurumu’nun raporu ve yeni yasal düzenleme gerekçesiyle erteleniyor. Daha önce iki kez “Cezaevinde kalabilir” raporu veren Adli Tıp Kurumu’nun bu kez “Cezaevinde kalamaz” şeklinde görüş değiştirdiği üçüncü rapor, Saygun’un 3. kez gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı sırasında savcılığa gönderildi. Raporun, “ceza ertelemesi” olarak algılanması üzerine, Saygun’un avukatı henüz bir erteleme kararı olmadığını bildirdi. Ancak resmi bir mahkeme kararı olmasa da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in danışmanı Adnan Boynukara twitter'da yaptığı açıklamada, “Saygun’un cezasının yapılan son değişiklik çerçevesinde ertelendiğini, ilgili mahkemenin son Adli Tıp Kurumu raporuyla ilgili işlemleri yaptığını” söyledi.

Balyoz Planı davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli Orgeneral Ergin Saygun ve yakınları için hareketli gün erken başladı. 7.5 aydır Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde tedavi gören Saygun için sosyal paylaşım siteleri üzerinden önce kan anonsları yapıldı. Çağrı nedeniyle çok sayıda vatandaş kan vermek üzere hastaneye giderken bir muhabirin kanı Saygun ile uyuştu. Saygun sabah saat 08.00’de 3. kez açık kalp ameliyatına alındı.

Hastanede endişeyle bekleyen kızı Ece Saygun, babasının durumu ile ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

''Babam 17 Temmuz'dan bu yana hastanede bulunuyor. 1 ay önce hastane bir rapor verdi. Raporda babam için, 'Enfeksiyon riski açısından hastanede kalmamalı' deniliyordu. Biz de tahliye başvurusunda bulunduk. Bu rapora rağmen babam tahliye edilmedi. Korkulan oldu ve babam hastane virüsü kaptı. Aksi gibi o da kalbine yerleşti. Babam daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmişti. Kalp kapakçığı metal. Virüs şu anda bu metal kalp kapakçığının üstüne yerleşti. Pıhtı atma tehlikesi var. O nedenle bekleyemeden bu sabah ameliyata aldılar. 3. açık kalp ameliyatını oluyor. Endişeliyiz ama ben inanıyorum ki bu ameliyattan çıkacak.''

“Cezaevinde kalamaz raporu”

Daha önce iki kez “cezaevinde kalabilir” diyen Adli Tıp Kurumu’nun Saygun’un “cezaevinde kalamayacağını” belirten 3. Raporu, öğle saatlerinde Saygun ameliyat masasındayken haber ajanslarına düştü. Rapor önce “ceza ertelemesi” olarak algılandı. Ancak Saygun'un avukatı Sedat Küçükşahin, henüz bir erteleme kararı olmadığını söyledi ve Saygun'un durumundan dolayı Adli Tıp Kurumu doktorlarını ve hakimleri suçladı. Küçükşahin, "Bu olayın sorumluları Adli Tıp Kurumu doktorlarıyla İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleridir." dedi.



Saygun’un avukatı: Henüz erteleme kararı yok

Müvekkili için 14 Aralık 2012'de Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin verdiği raporla mahkemeye başvurduklarını kaydeden Küçükşahin, "Mahkeme Adli Tıp'tan görüş istedi. Biraz önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bilgiye göre Adli Tıp bugün itibarıyla "Cezaevinde kalamaz" raporunu vermiş. Şimdi bu rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanırım mahkeme bir karar verecek" diye konuştu.



Küçükşahin kararın ameliyat günü verilmesini eleştirdi. Saygun'un durumunun ciddi olmasına rağmen raporun ameliyat günü imzalandığını vurgulayan Küçükşahin şunları söyledi:

" Bunun yorumunu, herkes kendisi yapsın. Daha önce verilen raporlarda, 'Tedavisi tamamlanırsa cezaevinde kalabilir' ibaresi vardı. Mahkemeler de cezaevinde kalamaz ibaresi olmadığından tutukluluk halinin devamına karar verdiler. Bu rapor o mealde değil zaten. Hastanede çok kalması hastane enfeksiyonlarına neden olabilir. Hastamız yapay kalp kapakçığına sahiptir, hastane virüsü kapabilir. Cezaevinde hiç kalmaması gerektiği söylenmişti Bu raporu 10. Ağır Ceza Mahkemesi yeterli görmemişti. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurumu'ndan alınan yeni rapor var. Onlarda 45 gün geciktirerek ameliyatın müsebbibi olmuştur. Bu olayın sorumluları Adli Tıp Kurumu'nun Hipokrat yemini etmiş doktorlarıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleridir."

Bakan danışmanı mahkemeden önce kararı açıkladı

Bu arada resmi bir karar olmasa da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in danışmanı Adnan Boynukara twitter'da yaptığı açıklamada, “Saygun’un cezasının yapılan son değişiklik çerçevesinde ertelendiğini, ilgili mahkemenin son Adli Tıp Kurumu raporuyla ilgili işlemleri yaptığını” söyledi.

Ameliyat 8.5 saat sürdü, başarılı geçti

Ergin’in açık kalp ameliyatı yaklaşık 8.5 saat sürdü. Ece Saygun, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, Doç. Dr. İhsan Bakır tarafından bu sabah ameliyata alınan babasının kalp kapakçığının, yaklaşık 8,5 saat süren operasyon neticesinde değiştirildiğini bildirdi.

Babasının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü kaydeden Ece Saygun, ''Babam yarın sabah uyandırılacak. Bu gece ve yarın çok kritik. Herkesin dua etmesini istiyoruz'' dedi.

Ece Saygun, Ergin Saygun için bugün tahliye kararı verildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, ''Henüz mahkeme bu konuda bir karar vermiş değil. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun, babamın cezaevinde kalamayacağına ilişkin raporunu mahkemeye gönderdiğini öğrendik'' ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ergin Saygun'u ameliyat eden Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği İstanbul Bakırköy Bölgesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İhsan Bakır da yazılı açıklamayla operasyonun başarılı geçtiğini bildirdi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporu

6 Şubat 2013 tarihli bir sayfalık raporda Adli Tıp Uzmanları Dr. Sadi Çağdır, Prof. Dr. İmdat Elmas ve Uzm. Dr. Tansev Boran'ın imzası bulunuyor. Raporun sonuç kısmında ise şu ifadelere yer veriliyor:



"Ergin Saygun'un dosyada mevcut tıbbi evrakı ve kurulumuzda yapılan muayenesi sonucunda 5275 sayılı Ceza ve Güvenli Tedbirleri Kanunu'nun 16/2. maddesi gereğince kişide yeni gelişen protez kapak infektif andokardit tablosunun cezaevi koşullarında kalması halinde hayati tehlike yaratacağı, acil tedavi gerektiren bir durum olduğu, hastanede yatarak tedavisine devam edilmesinin uygun olduğu, tedavisi süresince hayatını tek başına idame ettiremeyeceği, tedavisinin hastanede tamamlanmasının müteakip tekrar kurulumuzca değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."





