Tolga Saygun: Başbakan'ın gelmesine değil, bazılarının gelmemesine bakın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ziyaret edilen Balyoz Davası hükümlüsü emekli Orgeneral Ergin Saygun'un oğlu Tolga Saygun, gelen eleştirilere tepki gösterdi. Oğul Saygun, "Burada değerlendirilmesi gereken gelenler değil, gelmeyenlerdir" dedi.

Balyoz Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz Perşembe günü geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tahliye edilen emekli Orgeneral Ergin Saygun’un oğlu Tolga Saygun babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Yoğun bakım ünitesinde tutulan babasıyla yaklaşık yarım saat görüşen Saygun, babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter ’dan paylaştı. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan babasına refakat eden emekli Orgeneral Ergin Saygun’un oğlu Tolga Saygun babasının bugün daha iyi olduğunu ve hemşirelerle şakalaşmaya çalıştığını söyledi. Saygun babasının sağlık durumuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi, "Bu sabah yarım saat kadar yanındaydım. Solunum cihazından dün çıkmıştı. Artık kendisi nefes alabiliyor. Bugün koluna girip ilk defa ayağa kaldırdık. Bir iki adım atmasına yardımcı olmaya çalıştık. Çorba ve komposto içti. Konuşmaya başladı ancak tabi konuştukça yoruluyor. Bu hızla ilerlerse en kısa zamanda yoğun bakımdan normal odaya alabiliriz. Babamla konuştuğumuzda ameliyatın ne kadar zor geçtiğini anlattı. Kendisinin üçüncü kalp ameliyatı olduğu için yoğun bakımdaki diğer hastalara moral veriyor. Nefesi yettiğince hemşirelerle şakalaşmaya çalışıyordu."

'Ailemize çok yükleniyorlar'

Serpil Kırkeser ve Enver Alas'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tolga Saygun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın babasını ziyaret etmesi nedeniyle sosyal medyada bazı Balyoz Davası tutuklu yakınlarının tepki göstermesine de yanıt verdi. Başbakan Erdoğan’ın ziyaretinin babasına moral verdiğinin altını çizen Saygun, "Babam buraya yattığında yaşama şansının az olduğunu biliyordu. Bu noktadan sonra kendisi için yapılan her ziyaret babamı gülümsetiyor. Başbakanın ziyareti de elbette babama moral vermiştir. Sonuçta kendileri birlikte mesai harcadılar. Bunun insani boyutunun ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bizim aldığımız devlet terbiyesi gereği gelen misafire hoşgeldin demeyi gerektirir. Bence burada değerlendirilmesi gereken gelenler değil gelmeyenlerdir, kimlerin gelemediğidir. 'Babanızın yaşama şansı çok az’ denen bir aileye babalarını ziyarete gelenlere hoşgeldin diyen bir aileye bu kadar tepki verilmesi insafsızlıktır. Biz her fırsatta söylüyoruz, diğer 350 komutanımız, abimiz, amcamız, kardeşimiz için tüm mücadelemiz iki yıldır sürdüğü gibi aralıksız bir şekilde sürecektir" dedi.

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Ergin Saygun’u sabah saatlerinde ziyaret ettiği öğrenildi.

Yoğun bakımdaki babasının fotoğraflarını paylaştı

Balyoz Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 Şubat Perşembe günü geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından tahliye edilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun babasının yoğun bakımda çekilen son fotoğrafını paylaştı.

Sosyal Paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıklar Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavi gören Ergin Saygun ve oğlu Tolga Saygun görülüyor. Ece Saygun paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:" Ayyyyy maşallah! Aslanım benimmmmmmmm ! Canım benim! Canımın canı! "Aslan babam benim."