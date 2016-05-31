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Spor

Ergin Ataman'dan Obradovic'e sıcak karşılama

Karşılaşma öncesi meslektaşı Obradovic'in yanına gidip elini sıkan Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman, çirkin saldırı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi

31 Mayıs 2016 23:50

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman ve Abdi İpekçi'de oynanan maçta sarı-kırmızılı bir taraftarın yüzüne tükürdüğü Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic arasında samimi görüntüler yaşandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Abdi İpekçi'de maçı takip etmeye gelen Fenerbahçe yöneticisi İsfendiyar Zülfikari ile karşılaşma öncesi bir araya geldi. Zülfikari'ye başarı dileklerinde bulunan Özbek, böylece bir önceki olaylı maçta gerilen havayı biraz olsun yumuşatmış oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesi meslektaşı Obradovic'in yanına gidip elini sıkan Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman kendisine yapılan çirkin saldırı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Spor Toto Basketbol play-off serisi üçüncü maçında Abdi İpekçi'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'a çıkan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu tarafından 2 maç seyircisiz oynama cezası ve 50 bin TL para cezası verildi.

Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe arasındaki yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in suratına sarı-kırmızılı bir taraftar tükürmüştü.

 

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