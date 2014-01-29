Ergenekon sanıklarının yaş ortalama kaç?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Ergenekon sanıklarının yaş ortalamasının 72 olduğunu açıkladı.

CHP’li Veli Ağbaba “Ergenekon Terör Örgütü dünyada yaş ortalaması en yüksek örgüt kategorisine girmiş durumda” dedi. Ergenekon sanıklarından Kemal Yavuz’un 79, Yalçın Küçük’ün 75, Kemal Alemdaroğlu’nun 74, dava kapsamında gözaltına alınan ancak yargılama başlamadan önce vefat eden İlhan Selçuk’un 83 yaşında olduğunu hatırlatan Ağbaba söz konusu davada hukukun işlemediğini öne sürdü.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’de düzenlendiği basın toplantısında, “Bugün artık Oda TV, Poyrazköy, Ergenekon, Balyoz Askeri Casusluk ve KCK gibi davalarda hukukun işlemediğini artık herkes görüyor” dedi.

İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu konusunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yeniden çağrı yapan Ağbaba, Ergenekon Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların yaş ortalamalarını açıkladı. “ Müebbet hapis cezaları alanların önemli bir kısmının yaşı oldukça ileri. Bu dava o kadar ilginç ki Ergenekon Terör Örgütü dünyada yaş ortalaması en yüksek örgüt kategorisine girmiş durumda” dedi.

Ağbaba’nın verdiği bilgilere göre, bazılarının hayatını kaybettiği Ergenekon davasına giren isimlerin yaş ortalaması 72. Davada yargılanan bazı isimlerin yaşları şöyle:

Emekli Orgeneral Kemal Yavuz 79, Prof. Dr. Yalçın Küçük 75, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu 74, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Prof. Dr.Erol Manisalı ve Mustafa Özbek 73, Emekli Orgeneral Şener Eruygur ve Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına 72, Doğu Perinçek ve Emekli Orgeneral Hurşit Tolon 71, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ ve Emekli Oramiral Özden Örnek 70, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük 69, Emekli Orgeneral Hasan Iğsız 67 yaşındadır. Hikmet Çiçek’in yaşı 65.

İlhan Selçuk, 21 Mart 2008’de gece yarısı baskınıyla gözaltına alındığında 83 yaşındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde erkeklerde ortalama yaşam süresi 72. Bu demek oluyor ki örgüt yönetimin en üst kademesi ortalama yaşam süresini ya aşmış ya da sınırda.