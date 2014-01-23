HSYK, Ergenekon ve Kafes davalarının hakim ve savcılarını inceleyecek

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Tuncay Özkan ve Levent Bektaş’ın yaptığı şikayetleri dikkate alarak Ergenekon ve Kafes Eylem Planı davalarına bakan hakim ve savcılar için başmüfettiş görevlendirdi. HSYK daha önce Bektaş ve Özkan’ın dokuz başvurusunu geri çevirmişti.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Ergenekon Davası’nda ağırlaştırılmış müeebbet hapse mahkum olan gazeteci Tuncay Özkan ile Kafes Eylem Planı davasında yaklaşık beş yıldır tutuklu bulunan emekli Binbaşı Levent Bektaş, davaya bakan savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Murat Yönder ile hakimler Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, Mehmet Karababa, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Erdoğan ve Vedat Dalda hakkında HSYK’ya suç duyurusunda bulundu. HSTK'ya avukatları Hüseyin Ersöz aracılığıyla başvuran Özkan ile Bektaş, savcı ve hakimlerin “sistematik”şekilde hukuku çiğnediğini iddia ettiler.

Ayrı ayrı başvurdu

Ersöz, Bektaş’la ilgili dilekçesinde şunları dile getirdi:

”Soruşturma süreci kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından’ gönderilen ihbar e-mail'i ile başlamıştır. Savcı ve hakimler ihbar mailini gönderen kişilerin tespit edilmesi talebini reddetmiştir. Kafes Eylem Planı üzerinde yer alan imzaların sahte olduğu bulgusu da gözardı edilmiştir.”

Avukat Ersöz, Tuncay Özkan ve Levent Bektaş için verdiği dilekçede ise mahkeme kararında imzaları olmayan üye hakimler Mehmet Fatih Uslu ve Ercan Fırat’ın bir röpörtajda, “sanıklarla ilgili müzakerelere katıldıklarını” ifade ettiklerini belirtti ve “Bu durum yasaya aykırıdır” dedi. Talebi işleme alan HSYK, konuyla ilgili olarak Başmüfettiş Tacettin Şeker'i görevlendirdi. Şeker; Ersöz, Bektaş ve Özkan’ın ifadelerini aldı.

Daha önce Bektaş ve Özkan adına dokuz başvuru yapıldığını söyleyen avukat Ersöz, toplamda bütün müvekkilleri hakkında 33 başvuru yaptığını bu başvuruların da bu zamana kadar işleme konulmadığını belirtti.

‘Azınlıklara saldırı planladılar’ iddiasıyla açıldı

HSYK’nın incelemesine konu olan Kafes Eylem Planı davası 19 Kasım 2009’da Taraf gazetesinin haberiyle gündeme geldi. Eylem planının hedefinin Türkiye’de yaşan gayrimüslimler olduğu belirtiliyordu. Ergenekon soruşturmasının firari şüphelisi Bedrettin Dalan’ın kurucusu olduğu İstek Vakfı’na ait Poyrazköy’deki arazide yüklü miktarda mühimmat bulunmasının ardından soruşturma genişletilmiş, 22 Nisan 2009’da Ergenekon sanığı emekli binbaşı Levent Bektaş’ın ofisinde arama yapılmıştı. Arama sonucu, şifreli bir dosyada Kafes Eylem Planı belgelerine ulaşıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre planda AKP üzerindeki baskıları arttırarak, hükümeti yıpratmak için gayrimüslimlerin hedef alınacağı saldırılar yapılması planlanıyordu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu gerekçelerle açılan Kafes Eylem Planı davası daha sonra ”Amirallere suikast”, ”Gölcük’te ele geçirilen belgeler” ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin davalarla birleştirildi.

Yeni başsavcıvekili tüm dosyaları istedi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiliğine atanan Oğuzhan Atamtürk Uyar ilk iş olarak terör ve organize suçlara bakan 22 savcının ellerinde bulunan bütün soruşturma dosyalarını incelemeye aldı. Özel kalemi aracılığıyla savcılardaki dosyaları toplatan Uyar’ın savcılardaki dosyaların içeriğini ve kimlerin şüpheli olduğunu öğrenmek istediği belirtildi. Savcıların, dosyalar üzerinde Uyar’ın incelemesi bitmeden herhangi bir işlem yapamayacakları öğrenildi.