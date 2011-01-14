Kafes davasında sahte imza

T24- “Kafes Eylem Planı”nın eklerindeki imzanın, tutuklu sanık emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş’a ait olup olmadığını inceleyen Adli Tıp, imzanın sahte olduğu yolunda görüş bildirdi.



Hilal Köse'nin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

“Kafes Eylem Planı”nın eklerindeki imzanın, tutuklu sanık emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş’a ait olup olmadığını inceleyen Adli Tıp, imzanın sahte olduğu yolunda görüş bildirdi. Raporda, “Levent Bektaş ismi altındaki imzanın bilgisayar ortamında uygun programlar kullanılarak türetilmiş imza olduğu” belirtildi. Duruşmaya silahıyla giren bomba imha uzmanı Fevzi Fidan’ın tanıklığı salondaki gerginlik nedeniyle yarıda kesildi.

Poyrazköy davasında dün tanık olarak dinlenen İstanbul Emniyeti’nde görevli bomba imha uzmanı Fevzi Fidan, duruşma salonuna silahıyla girdi. Avukatlara sert bir dille karşılık veren Fidan’ın tanıklığı, salondaki gerginlik nedeniyle yarıda kesildi. Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesinin,‘Kafes Eylem Planı’nın eklerindeki imzanın, tutuklu sanık emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş’a ait olup olmadığına ilişkin incelemesi mahkemeye sunuldu. Raporda, eklerdeki imzanın birinin, bilgisayar ortamında uygun programlar kullanılarak türetilmiş olduğu ifade edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iki gün süren oturumunda, Keçilik’te mühimmatı bulan ve aramaları yapan 8 polis ve bir asker tanık olarak dinlendi. Aramalarda görevli Fevzi Fidan’a, avukatlar çeşitli sorular yöneltildi. Avukatlara, yüksek sesle ve sinirli bir şekilde yanıt veren Fidan’a mahkeme heyeti de destek oldu. Tutuklu sanık Levent Bektaş’ın avukatı Celal Ülgen’in uyarısıyla tanığın duruşma salonuna silahıyla girdiği ortaya çıktı. Ülgen, “Belindeki silaha dayanarak sesini yükseltiyor. Savcıya cevap verirken ise sesini yükseltmiyor. Ben silahı görmedim ama belindeki silaha güvendiğini tahmin ettim” dedi. Mahkeme Başkanı, “Duruşma salonuna silahla girilmemesi gerektiğini bilmiyor musunuz” diye sorunca Fidan, “Biliyorum, unutmuşum” diye yanıt verdi. Tanık komiser Cem Akar, Bektaş’ın ev ve işyerindeki aramayı yaptığını belirterek, burada bulunan CD ve DVD’lerin imajlarının, teknik yetersizlik nedeniyle, alınmadığını söyledi. Akar, el konulan dijitallerde Kafes Eylem Planı’nın varlığını tespit edemediklerini söyledi.



Tahliye talepleri reddedildi



Planın eklerinde yer alan ve tutuklu sanık Levent Bektaş’a ait olduğu ileri sürülen imzalara ilişkin, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Jale Bafra’dan alınan inceleme mahkemeye sunuldu. Bafra, planın eklerindeki imzaların birinin, diğerinden bilgisayar ortamında uygun programlar kullanılarak türetilmiş olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların tahliye taleplerini reddetti. 7 teğmenin duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılırken dava 6-8 Nisan tarihine ertelendi.