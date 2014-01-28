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Gül: Prof. Hilmioğlu için yetkim olsa hemen kullanırım

Abdullah Gül: Sayın Başbakan iktidar partisinin başkanıdır. Görüşlerini açıklayacaktır bundan daha normal bir şey olmaz

28 Ocak 2014 19:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 yıldır Ergenekon’dan tutuklu bulunan yüksek şeker, karaciğer ve kanser hastası Prof. Fatih Hilmioğlu’nun sağlık sorunlarına ilişkin adli tıp raporunun önüne gelmesi durumunda onaylayacağının sinyallerini vererek, "Yetkim olsa hemen kullanırım. Hapishanelerde cezaevlerinde hasta olan yaşlı olanların adli tıpa savcılar vasıtasıyla başvurması gerekiyor: Adli Tıp'ın vereceği raporlar Adalet Bakanlığı aracılığı ile önüme geliyor. Ben bu durumlarda evet de diyebilirim hayır da diyebilir. Ancak bu prosedürler işlerse ben o zaman devreye girebiliyorum" dedi. 
 
Gül açıklamasının ardından sorulara da cevap verdi. Cumhurbaşkanı Gül şunları söyledi:
 

Prof. Hilmioğlu'nun sağlık durumu ve son gelinen nokta

 
Defalarca söyledim ben. Halkımız şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı birisini arzu ederse cezaevindeki bir hastayı affedebilir. Böyle bir yetkim yok benim. Yetkim olsa hemen kullanırım. Hapishanelerde cezaevlerinde hasta olan yaşlı olanların adli tıpa savcılar vasıtasıyla başvurması gerekiyor: Adli Tıp'ın vereceği raporlar Adalet Bakanlığı aracılığı ile önüme geliyor. Ben bu durumlarda evet de diyebilirim hayır da diyebilir. Ancak bu prosedürler işlerse ben o zaman devreye girebiliyorum.
 

Doların yükselişi, MB'nin kararları ve alınan tedbirler

 
Bu konuda Ali Bey’e sorsanız belki o bile bir şey söylemezdi. Türkiye dalgalı kur politikası içinde. Şüphesiz Türkiye makro ekonomik göstergelerinin gerçekçi seviyelerde olması ekonomi yönetimim en önemli görevlerinden biri. Yapılması gereken bir şey söz konusu olduğunda müdahalelerini yapıyorlar. MB bağımsızlığını Türkiye önemli bir reform olarak kabul etmiştir. MB’nin bağımlı olduğu dönemlerde ekonomiye güven zedeleniyordu.
 

Yerele seçim ve son saldırılar 

 
Seçim ortamına girilince herkesin konuşmalarına dikkat etmesi şarttır. Aslında bu her zaman şarttır.
 
Acı bir olay oldu maalesef. Üzüntülerimi bildirdim. Sorumlular olarak herkes daha dikkatli dil kullanırsa bu tip gerginlikleri önlemiş oluruz.
 

Başbakan'ın üslubu

 
Başbakan'ın üslubunu nasıl buluyorsunuz? 
 
Biraz önce tavsiyelerimde bulundum. Türkiye’nin ortamını normalleştirmek hepimizin görevidir. Ekonomideki oynamalar sokaktaki insana da en yetkili insana da  zarar vermektedir. Sayın Başbakan iktidar partisinin başkanıdır. Görüşlerini açıklayacaktır bundan daha normal bir şey olmaz. Görüşlerini bildiklerini inandıklarını kamuoyuyla paylaşacaktır. Herkesin aslında bilmesi gereken Türkiye’de olağanüstü bir şeyin aslında olmadığı, Türkiye’nin normal yolunda gittiğidir. Türkiye’deki ekonomik gidişin iyi olduğunu dışarıya da göstermek hepimizin menfaatinedir.

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