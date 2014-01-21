'Ergenekon, Balyoz davaları gibi Şike davası da aynı kumpasın sonucudur'

Yargıtay tarafından hakkında şike, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi Şike davasının da aynı kumpasın bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Yeniden yargılanma gibi bir ümidinin olmadığını söyleyen Yıldırım, yargı kararına saygı duymadığını da tekrarladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fransa'nın Cannes şehrinde The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtladı.

WSJ Türkiye, Yıldırım'ın iddialarını Gülen cemaatine ilettiği, henüz bir yanıt alınamadığını da not düştü.

Yıldırım'ın WSJ Türkiye'ye verdiği röportaj şöyle:

Şike davası ile ilgili genel düşünceleriniz neler?

Tabi başından beri söylediğimiz şu; Türkiye'deki şike ve teşvik davası siyasi bir davadır ve siyasi olarak neticelendirilmiştir. Yargıtray'ın verdigi karara saygı göstermiyorum, kabul etmiyorum. 2011 yılında bazı dış güçlerin Türkiye'de yapmış oldukları operasyonların devamıdır. Bu operasyon Türkiye'de Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve Cübbeli Ahmet, Casusluk dosyalarını yöneten buralarda özel yetkili mahkemeler yapmıştır. Türkiye'de bütün yüksek tepeleri düz hale getirmek ve bütün her şeyi kendi ellerine alabilen bir iktidarı yaratmak için yapılmış bir muhakame sistemidir. Bu mahkemeler neticesinde insanlar itibarsızlaştırılmaya çalışılmış ve hepsine kendi pozisyonlarıyla ilgili operasyonlar yapılmıştır. Bütün bu davalar 2005-2006 tarihlerinde kurulan Özel Yektili Mahkemeler'de (ÖYM) yürütüldü. Bizim bu davaların hepsi ÖYM'lerde soruşturmalar açıldı ve halen devam ediyor. 2012'de ÖYM'ler de kaldırıldı ama bu davalar hala onların sorumluluğunda devam ediyor. ÖYM'ler aldıkları talimatlara gore hareket ettiler. Onlar kanun yönünden, hukuk yönünden bir inceleme yapmadılar. Onların tek bir hedefi vardı; talimat aldıkları kişileri yok etmek.

Tüm konularda dışarıdan bir siyasi etkiden bahsediyorsunuz. Bu güçlerden kimi kastediyorsunuz?

Burada kimden bahsettigimden bahsedeceğim ama ama konuyu bağlıyayım. Bu davaya bakan ÖYM tüm davalara gore ilgili kişileri itibarsızlaştırdılar. Ben spor adamıyım. Beni şike ve teşvik vermekten mahkum etti, askere terrorist dendi. Türkiye'de bugün etnik sorunlar var, onlarla mücadele eden kişilere terrörist dendi. Türkiye'de Genelkurmay başkanını terörden dolayı hapse koydular.

Bütün bu dosyaların arkasında Gülen mi var, böyle mi düşünüyorsunuz?

Bunu ben düşünmüyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı düşünüyor. 17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk operasyonundan sonra başbakan çıkarak ÖYM'lerde yapılan bütün davaların kumpas olduğunu söyledi. Başbakan 17 Aralık sonrasındaki siyasi gelişmelerle beraber bundan önce mahkemelerde yapılan yargılamaların yanlış olduğunu olduğunu, Türkiye'de kumpas olduğunu açıkladı. Ve bunun uzerine Türkiye'de görev yapan binlerce polis/savcı tayin edildi.

Başbakan yeniden yargılanmayı istiyor mu?

Bu davalardan iki tanesi neticelenmişti. Biri Balyoz, ötekisi de Şike Davası. Müracaatımız üzerine yeni bir yasa çıkarılacaksa ve yeniden yargılanma olacaksa bizim de bu süreç içerisinde beklememiz gerekir. Şimdi bu noktada başından beri sorduğunuz soru: Bunların hepsini Gülen Cemaati mi yaptı? Son 11 yıllık süre içerisinde Ak Parti Cemaat ile içiçe Türkiye'de iktidara yürüdüler. Başbakan, dedi ki; "Paralel devlet var ve Cemaat bu paralel devleti ile yürüyor. Bu savcıları, hakimleri hepsini polisleri görevden aldılar. Bunlar cemaatci diye. O zaman bütün operasyonları bizim operasyonumuz dahil olmak üzere Cemaat yapmıştır. Yargıtay kararını veren hakimlerin parallel devletin mi yoksa hukukun adamımı olduğunu karar veremiyorum. Bunun da aydınlanması adalet bakanının açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum.

Peki, ilk duruşmaya çıktığınızda 'Siz şikeden bahsediyorsunuz ama memleket elden gidiyor' demiştiniz. O zaman bahsettiğiniz yapı şimdi söylenen paralel yapı mıydı? Aradan geçen sürede neden sizden baska kimse böyle bir organizasyondan bahsetmedi?

Ben o günkü şartlarda gördüğümü söyledim. Bugün benim gördüğümü başbakan açık ve net olarak söylüyor. Yalnız bunu götürüp de cemaate yıkmak da yanlış burada. Yarigtay 5inci daire parallel devletin adamı mı? Devletin adamımı? Bunun açıklanmasını istiyorum.

Sizi neden yıpratmak ya da silmek istediklerini düşünüyorsunuz?

Ben 16 yıldır Fenerbahçe başkanıyım. Fenerbahçe devletten hiç bir yardım almadan kendi imkanlarıyla taraftarıyla, yöneticiyle stadını her şeyini yarattı. 16 milyon dolarlık bütçeden bugün 250 milyar dolarlık bütçeye ulaştık. Hep siyasetten uzak tuttum kulübü. Bizim kulübü Atatürk'ün kulübü olarak tanımlarız. Türkiye'deki bu zihniyet Atatürk'e karşıdır. Onun fazla öne çıkmasından hoşnut olmazlar. Askerlere yakın olmamdan dolayı da askerlerle Fenerbahçe her zaman yakın olmuştur. Aslında beni Ergenekon Davası'nın içine bağlamak istiyorlar.Ama bunu baştan yapamadılar çünkü ellerinde belge, bilgi hiçbir şey yoktu. Ama bu dava ile beni hapse atamadıkları için Şike Davası'nı uydurdular. Polis fezlekelerini, mahkeme kararlarını okuduğunuzda, baktığınızda tamamen iftiralarla dolu. Kendi iddialarını ispatlayamadan bize suç unsuru olarak sundular.

Atatürkçü Fenerbahçe ile Erdoğan'ı nasıl barıştıracaksınız?

En önemli sey şu: tribünlere ben sahip olamam. Fenerbahçe bünyesinde her türlü düşünde olan insan var. Fenerbahçe bünyesinde insanlar düşüncelerini söylerken ben kalkıp onlara ambargo koyamam. Burası bir spor kulübü. Gerektiğinde benim için de 'istifa' diye bağırıyorlar. Onun için o konuda bir sorun olmaması lazım. Ama görüyoruz ki maalesef sorun oluyor

CAS kararını nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye Futbol Federasyonu Aziz Yıldırım'la ilgili hiç bir suç olmadığına karar verdi. CAS, UEFA kararları tamamen Türkiye'deki polis fezlekesine gore verilmiş bir karardır. Mahkemedeki yazışmalar UEFA'da dikkate alınmadı. Türkiye'de de UEFA'da da sahanın içinde şike olmadığı kabul ediliyor.

Hapis yatmak için Türkiye'ye gidecek misiniz?

Operasyon ilk yapıldığında 156 sene hapis yatmakla yargılandım. Mahkeme bunu 6 yıl 3 ay olarak Verdi. Şimdi benim 38 ay yatmam gerekiyor. 12 ay yattı çünkü. Ben vicdanen rahatım. Memleketime gidiyorum. İki yıl hapis yatacağım. Mezarım Türkiye'de. Nerede yatacağım belli. Ödün vermeden gidedeğim Türkiye'ye. Temyiz'den bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Çünkü siyasi bir karar alındı. Bunun için de bu kararı tanımadığımı beyan ediyorum. Bir gün bunları yapanların yargılanacağına inanıyorum.

Hapisten çıktıktan sonra Başbakan'ın 'başkanlıktan ayrıl' tavsiyesi oldu mu?

Benim şahsıma söylemedi. Hapisten çıktıktan sonra da kendisiyle onuşmadım görüşmedim. Ama gelen aracılar aday olmamamı istediğine dair şeyler söylediler. Ama bazı yakınları da böyle bir şey olmadığını söylediler. Ben kendi irademle adaylığımı koydum. Fenerbahçe Kongresi gerekli olgunlukla yapıldı ve herkese cevabı verdi. Sandıkla geldim ama sandıkla gitmiyorum. Ama yaratılan düzende sandıkla gelen adamı sandıkla götürmüyorlar. Bu da demokrasinin ayıbıdır.

Başbakanlıkla ilgili süreç nasıl işleyecek?

Bana tebligat yaptıkları gün ben başkanlıktan ayrılmış oluyorum. Bu kanun gereği. Fenerbahçe'nin birkaç ay içerisinde kongreye gitmesi lazım. Kongreye kadar vekaletle götürülür. Sonra da bir arkadaş seçilir ve bu yönetim de gider. Fenerbahçe kendisi karar verir. Orada şahsım da dahil olmak üzere kimsenin Fenerbahçe Kongresi'ne müdahalesi olamaz.

Sizden sonra başkanlığa kimi yakın görüyorsunuz?

Bugün bunu burada söylemek yanlış oldu. Fenerbahçe başkanlığına Fenerbahçe Kongresi layık olanı seçer.Fenerbahçe camiasına taraftarına teşekkür ediyorum. Önemli olan benim vicdanlarda aklanmamdır. Kurulmuş, istiklal mahkemelerine benzeyen bu yargının kararlarına saygı duymuyorum. Onun için vicdanem rahatım ve hapis yatmaya geliyorum. Kaçtı diyenler özür dilemeliler. Fenerbahçe'nin haklılığı ortaya çıkacaktır.

Siyasete girmek gibi bir düşünceniz var mı?

Siyasete girmek gibi bir niyetim yok ama istesem de istemesem de Türkiye'nin güncel olaylarına bundan sonra daha sıcak olacağım. 16 senedir bu kulübün içine hiç siyaset sokmadım. Hep dışında tuttum. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahzçedir. Bunu önümüzdeki günlerde de göreceğiz.

Şike sürecinde Başbakan Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye faydası olduğu iddia edildi?

Sayın Başbakan'ın hakikaten olumlu olarak kanunu değişmesi cezanın aşağı inmesi için çalışmalar yapmıştır. Onun için ben de kendisine teşekkür ederim. Onun dışında Fenerbahçe için yaptığı şeyleri ben bilmem çünkü hapisteydim.

Ergenekon'u yaratandaki düşünce neyse beni de oraya bağlamaya çalıştılar. Fenerbahzçe yalnız değil. Kulüpler Birliği başkanlığı yaptım. Ben bu kulübe liderlik yaptım. 16 yıl kulübe siyaset sokmadım. Siyasetçiler ne olursa olsun böyle güçlü bir gruptan destekleri olmasını isterler. Biz hep ortada durduk. Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımıdır. Hiç bir seçimde müdahil olmadık. Hiç bir olayda şahıs olarak yönlendirme yapmadım. Bu bazı insanları rahatsız ediyor. Bu gayet doğaldır.

Benimle ilgili Yargıtay kararı Cuma günü açıklandı. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8 düştü. Piyasa değeri 2 milyar dolardan, 800 milyon dolara indi. Fenerbahçe'nin nelerle uğraştığını herkes görüyor. Bütün davaların başladığı dönemde benimle ilgili operasyon başladı. En son sandıkla götüremediler. Çünkü gideceğim zaman Fenerbahçe taraftarları çıkıp destek oldular.

Yeniden yargılanma gündemde bu konudaki düşünceleriniz sıcak bakıyor musunuz?

Yeniden adil yargılanma olursa bunu memnuniyetle karşılarız. Örtbas edilen seyler var. Onbinlerce sayfa tape var. Birçoğu kayıp, hasır altı edilmiş. Hepsini ortaya koysunlar adil yargılasınlar, iftira atmasınlar, ispatları koysunlar o zaman adil yargılana olması durumunrda çıkacak her türlü cezaya razıyım. Hiç bir hata yapmadık. Biz kanunsuz hukuksuz yargilamaya tabi tutulduk onun icin bu mahkemeleri tanımıyorum, bunların kararlarını da tanımıyorum.

Ülkedeki son günlerde yaşanan tartışmalar ve genel gidişatla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ülkenin gidişatı ile ilgili düşüncelerimi ben kendime saklayayım.

Paralel devlet tartışmaları?

Paralel devleti once tespit etmek lazim nerelerde olduğunu bilmek lazim ondan sonra yorum yapmak lazim. Benim bir sey söylemem doğru olmaz bunlar biraz siyasi konular.

Kendi işleriniz ne durumda?

Devletten son 15 yıldır hiç bir iş almadım. Küçük ihaleleri bizim mühendisler alıp yapıyor. Onun dışında hiçbir büyük iş yapmadım. Bankadan kredi alıp gemiler yapmaya çalışıyorum. İki tane tanker yaptırdım onları kiraya veriyorum. Onun dışında herşeyimi Fenerbahçe'ye adadım.