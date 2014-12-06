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Politika

Erdoğan: Yalova'dakiler ağaç değil mi, neredesiniz tencere tavacılar?

“Sadece biri gerçek niyetlerini açık etmişti. Ne demişti ‘Mesele sadece ağaç değil, siz hala anlamadınız mı’ demişti”

06 Aralık 2014 15:18

ASKON Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yalova’da yol çalışması nedeniyle kesilen ağaçlar üzerinden Gezi Parkı protestocularını eleştirerek, “? Nerede o çevreciler, nerede o Taksim'de yürüyenler. Asırlık çınarla ağaçtan sayılmıyor. Neredesiniz tencere tavacılar? Koşun bakalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Yalova Belediyesi’nin 158 ağacı kesmesini hatırlatarak, Gezi Parkı olaylarında ve ODTÜ’deki yol çalışması sırasında ağaçların kesilmesine karşı çıkanları eleştirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

Ne dediler, ağaç dediler, Yalova’dakiler ağaç değil mi, Kadıköy’de başlayıp Taksim Meydanı’na gelen zat, oradaki 12 tane ağacın yeri değiştirildi, kesilmedi o ağaçlar. Ama Yalova’dakiler kesildi. Neredesin sen? Nerede o çevreciler, nerede o Taksim'de yürüyenler. Asırlık çınarla ağaçtan sayılmıyor. Neredesiniz tencere tavacılar? Koşun bakalım. ODTÜ’nün en iyi bölümüne restoran yapmak için kestikleri ağaç değil mi? Gezi olaylarında dertleri gerçekten ağaç olsaydı, Yalova için, ODTÜ için, Bakırköy için sokağa çıkarlardı. Sadece biri gerçek niyetlerini açık etmişti. Ne demişti “Mesele sadece ağaç değil, siz hala anlamadınız mı” demişti.

17 ve 25 Aralık operasyonları gayesine ulaşsa bugün Türkiye nerede olurdu? Eğer o girişim başarıya ulaşmış olsa Türkiye nerede olurdu? Dönemin başbakanı ifadesini kullanıyorlardı. Darbe esnasında ve sonrasında muhalefet partilerine bile iletilmişti. Basına da ne manşet atacakları belirlenmişti. Muhalefet partilerinin medyanın üzerinde şantaj baskısı var. Kasetlerin telefon kayıtları tehditleri var. Ben burada cevabını vermek zorundayım.

 

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