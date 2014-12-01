Yalova'da ağaç katliamını protesto edenlere biber gazı

Köprülü kavşak yapımı için ağaçların kesilmesiyle ilgili eleştirilere düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren Belediye Başkanı Vefa Salman’ın başkanlık ettiği Yalova Belediye Meclisi Toplantısına çevrecilerin tepkisi nedeniyle arbede çıktı.

Toplantıda ilk olarak AKP Grup Başkanı Kasım Avar, Tonami Meydanı’ndaki ağaçların kesilmesiyle ilgili soru önergesi verdi.



DHA'nın haberine göre, toplantıya ’Atam senden özür diliyoruz’ yazılı tişörtle gelen ve konuşmak istediğini söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Faruk Kırtay, kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi.



Kırtay, "Bütün meclis üyeleri kamuoyu tepkileriyle karşı karşıya kalırken, ben burada, mecliste demokratik ve yasal hakkım olan konuşma hakkımın verilmemesini esefle kınıyorum. Siz bugün basın açıklamasında üzüntülerinizi ifade etmişsiniz. Ben sizlerden özür bekliyordum ama siz özür dilemiyorsanız ben ayağa kalkıyorum ve yüce Atatürk’ten meclis huzurunda özür diliyorum" dedi. Kırtay, ardından toplantıyı terk etti.

Çevreci gruba biber gazıyla müdahale

Bu sırada toplantı salonunda bulunan bir grup çevreci ellerinde pankartlarla ağaçların kesilmesini protesto etti. Gruba zabıta ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede bir zabıta memuru gruba biber gazı sıktı. Biber gazı sıkılması nedeniyle meclis salonunda bulunanlar zor anlar yaşadı.



Meclis’te Başkan Vefa Salman toplantıya ara verdi. Verilen aranın ardından bir araya gelen meclis üyelerine seslenen Salman, salonun toplantıya uygun olmaması nedeniyle gündem maddelerini erteleyerek, oturumu kapattı.