CHP'li Melda Onur'dan 158 ağacı kesen CHP'li Yalova Belediyesi'ne tepki

CHP’li milletvekili Melda Onur, Yalova'da ağaç kesen CHP'li belediyeye ilişkin Twitter'da yöneltilen eleştirileri retweet ederek belediyeye, “Şimdi Yırca'yı nasıl savunuruz?” diye sordu.

Yalova’dan Bursa ve İzmit’e geçiş noktasında önemli bir nokta olan Tonami Meydanı’nda yapılması düşünülen köprülü kavşak için farklı türlerden 158 ağacın kesilmesine tepkiler dinmiyor. Bu tepkilere CHP Milletvekili Melda Onur attığı mesajlar ile destek verdi.

"Ne zaman kaale alacaksiniz, kesen chp olunca agac onemli deil mi?! Twitlerimi görmezden geldiniz sesinizi çıkartmadınız..Buyrun belediyenizin marifeti, Sabah sabah kahvaltıda ağaç mı yiyecen başkan??? Ayıptır günahtır, Allah belanızı versin bu mu sizin çevreciliğiniz?" tweetlerini retweet eden Melda Onur, son olarak kendisi de şunları yazdı: “Biz Gezi'yi, Validebağ'ı, arkadaşlarımız Yırca'nın zeytinlerini korumaya çalışırken, bu kıyımı nasıl savunacağız?”

Belediye Başkanı 'başka çarem yok ' demişti

Yalova Platformu geçen hafta yürüyüş yaparak kesime tepki göstermişti. Radikal’de yer alan habere göre, platformun tepkilerini değerlendiren CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova’da ne yaparsanız yapın mutlaka bir reaksiyon, tepki grubu var. Bir olayı gerçekleştirirken Sayın Hayrettin Karaca’nın dediği gibi kamu yararı olup olmadığına bakmak lazım” demişti. Seçim öncesi de sık sık Yalova’nın önemli bir probleminin trafik olduğunu anlattığını kaydeden Salman, “Bunu çözmek Yalova’da kolay bir iş değil. Çünkü Yalova kötü planlanmış bir şehir” diye konuşmuştu. Salman, Yalova’da trafiğin özellikle yaz aylarında Dörtyol bölgesinde sıkıştığını ifade ederek şöyle devam etmişti: “İstanbul, Bursa, İzmir gibi 3 büyük metropolü bağlayan bir yol burası. Körfez Geçiş Köprüsü yapılması bölgedeki yükü alacak. Üst geçit yapılacaksa, orada ağaç kesilmek zorunda mı? Zorunda. Gerçekçi olmak lazım. Hayrettin Karaca’nın dediği gibi; orası orman değil. Telafisi olmayan ağaçlar da yok. 100 yıllık ağaç olsun orada kesmeyelim. Türkiye’de 30 santimetre çapında bir ağacı sökecek ne ekipman, ne makine, ne teknoloji var. Dolayısıyla onları söküp alma şansımız yok, kesilecek. Kestiğimiz her ağacın yerine fazlasıyla ağaç dikeriz.”