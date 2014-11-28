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Yalova Belediyesi, katliam yapıp kestikleri ağaçları halka dağıtacakmış!

158 ağacı kesen CHP'li Yalova Belediyesi'ne tepki CHP'li Melda Onur'dan da tepki gelmişti

28 Kasım 2014 13:25

Dün(27 Kasım 2014), Yalova’da yaşanan ağaç katliamına tepkiler devam ederken, CHP'li Yalova Belediyesi’nden tuhaf “hayır” açıklaması geldi. Açıklamaya göre, kesilen onlarca dev ağaç küçük parçalara ayrılarak kentte yaşayan dar gelirli vatandaşlara ve belediyede çalışıp doğalgaz kullanmayan personele yakacak olarak bedelsiz dağıtılacak.

DHA'dan Süheyla Gözderililer'in haberine göre, Yalova’da Tonami Meydanı’nda yapılacak köprülü kavşak projesi kapsamında Yalova Belediyesi tarafından kesilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından sabah erken saatlerden itibaren kaldırılarak, depoya götürüldü. Belediye yetkilileri bu ağaçların, yardıma muhtaç ailelere ve doğalgaz kullanmayan belediye personeline yakacak olarak verileceğin söyledi.    

Ağaç kesiminin katliam olduğunu söyleyen çevreciler, bunu protesto ederek dün Yalova Belediyesi’ne siyah çelenk bırakmıştı.

Tonami Meydanı’nda yapılacak köprülü kavşak nedeniyle, büyük çoğunluğu çınarlardan oluşan 158 ağacın CHP’li Belediye tarafından kesilmesi, tartışmaya neden oldu. Yalova’da dün başlayan ağaçların kesimi tamamlandı. Belediye ekipleri, kesimi tamamlanan ağaçları iş makinaları ile kaldırarak, belediyenin İkmal ve Bakım Müdürlüğü depolarına götürdü.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar nedeniyle trafik akışı zaman zaman tek şeritten verildi. Yalova Belediyesi yetkilileri, kesilen ağaçların, belirlenecek yardıma muhtaç insanlara ve doğalgaz kullanmayan belediye personeline yakacak olarak dağıtılacağını bildirdiler.

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