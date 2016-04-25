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Dünya

'Erdoğan şiiri'ni yazan komedyen Böhmermann ekranlara geri dönüyor

Böhmermann "Basın özgürlüğü için Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğim" demişti

25 Nisan 2016 22:08

Alman kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan Neo Magazin Royal adlı programda okuduğu şiirle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Jan Böhmermann, ekranlara geri dönüyor.

Erdoğan’a yazdığı bir şiirlere hakaret ettiği iddia edilen Jan Böhmermann programına bir süre ara vereceğini açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan komedyen, hac yürüyüşüne çıkacağını, basın özgürlüğü konusunda Kuzey Kore’yi ziyaret edeceğini söylemişti.

Alman komedyen: Hac yürüyüşüne çıkacağım, Kuzey Kore’yi gezerek basın özgürlüğünü değerlendireceğim

Cumhuriyet'in haberine göre, Neo Magazin Royal'in Facebook hesabından yapılan açıklamada, programın 11 Mayıs'ta çekimlerine başlanacağı ve 12 Mayıs'ta tekrar ekranlarda olacağı kaydedildi. ZDF televizyonu da açıklamayı doğruladı. Bu tarihten itibaren 4 bölüm daha yayınlanacak programın 2 Haziran'dan itibaren yaz tatiline gireceği belirtildi. 12 Mayıs'taki programın konusu ve konuğunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

Jan Böhmermann 31 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik okuduğu küfürlü şiirle Türkiye ile Almanya arasındaki mizah krizinin fitilini ateşlemişti. Konu kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya başlayınca bir süre ara verme kararı alan Böhmermann, 16 Nisan'da "Segway'imle kendimi bulmak için Jakobsweg yollarına hac yürüyüşüne çıkmadan önce Kuzey Kore'yi gezerek basın ve sanat özgürlüğü konusunu yeniden değerlendireceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Böhmermann hakkında Mainz Savcılığı tarafından biri Türkiye'nin resmi başvurusu, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel suç duyurusu nedeniyle hakaretten iki ayrı soruşturma yürütülüyor.

 

 

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