Merkel: Böhmermann olayında hata yaptım



Almanya Başbakanı Merkel, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada Alman komedyen Jan Böhmermann'ın ZDF Neo kanalında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hakaret içeren şiiri okuduğu için "kasten yaralayıcı" ifadesini kullanarak hata yaptığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile bir açıklama yapan Merkel, bu konuda kendisine kızdığını ifade ederek düşünce ve basın özgürlüğüne kişisel olarak önem vermiyormuş gibi bir izlenimin doğduğunu kaydetti. Bu izlenimin yanlış olduğunu vurgulayan Merkel, "İnsan hakları, özgürlük hakları, basın özgürlüğü vazgeçilmez değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Merkel, Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca "yabancı devlet adamlarına hakaret" suçlamasıyla Böhmermann hakkında yargı yolunun açılmasına onay vermesinin ise doğru bir karar olduğunu kaydetti. Merkel yargı bağımsızlığına işaret ederek Alman mahkemelerinin karar verebilmesine olanak sağladığını vurguladı. Alman Ceza Yasası'na göre 103'üncü maddeden cezai soruşturma açılabilmesi için hükümetin onay vermesi gerekiyor.

İki maddeden inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında içinde küfürlü ifadeler geçen bir şiir okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında ayrıca bizzat suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan'ın suç duyurusunu Alman Ceza Yasası'nın 194'üncü maddesine dayanarak "kişiye hakaret etmek" suçlamasını düzenleyen 185'inci maddesi gereğince yapmıştı. Alman Ceza Yasası'nın 194'üncü maddesi, hakaret soruşturması başlatılması için mağdurun şikayetçi olmasını öngörüyor.

Mainz Savcılığı, her iki maddeden de incelemesini sürdürüyor.

Merkel'in açıklaması

Merkel'in 4 Nisan'da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama tartışmalara neden olmuştu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel’in Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile şiirin "kasten yaralıyıcı bir metin" olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtilmişti.

Merkel'in bu açıklaması Almanya'da sert eleştirilere neden olmuş ve Merkel'in yargı kararını açıklamadan böyle bir nitelemede bulunmasının hatalı olduğu dile getirilmişti. Merkel'e Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması nedeniyle Erdoğan'a boyun eğdiği suçlamaları yöneltilmişti.