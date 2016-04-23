Böhmermann’ın ‘Erdoğan şiiri’nden alıntı yaptı, gözaltına alındı!

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde komedyen Jan Böhmermann’ın Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiiri okuyan Korsanlar Partisi'nin Berlin il başkanı gözaltına alındı.

Korsanlar Partisi Berlin Teşkilatı, dün Türkiye Berlin Büyükelçiliği önünde yaklaşık 20 kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi. Gösteride bir konuşma yapan partinin Berlin Teşkilatı Başkanı Bruno Kramm, komedyen Jan Böhmermann’ın Erdoğan için yazdığı şiirden alıntı yaptı. Bunun üzerine polis Kramm’dan konuşmasını şiirden altıntı yapmadan sürdürmesini istedi. Şiiri analiz ettiklerini belirten Kramm şiirden alıntı yapmayı sürdürünce, polis ses düzenini kapatarak gösteriyi sona erdirdi. Kısa süreliğine gözaltına alınan Korsanlar Partisi Berlin Teşkilatı Başkanı Kramm’ın kimlik bilgileri alındı.

Berlin İdare Mahkemesi 14 Nisan tarihli kararında Böhmermann’ın yazdığı şiiri, Türkiye Büyükelçiliği önünde göstermenin ve şiirden alıntı yapmanın yasak olduğuna hükmetmişti.

Böhmermann şiiri Almanya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. NDR-Talk Show’a katılan Alman mizahçı Urban Priol, “Hiciv yaralayıcı olmak zorundadır, yoksa hiciv olmaktan çıkar” diye konuştu. Erdoğan’ı “Döner-Putin” olarak tanımlayan Priol, “Erdoğan gibi bir despotla iş yapılamayacağının, birinin Avrupa değerler topluluğunun fedaisi olarak bir tasmalı köpek gibi görevlendirilemeyeceğinin” tartışmada unutulduğunu söyledi.