NYT: Merkel, 'Erdoğan şiiri'nde yargılama izniyle mülteci krizini çözmek adına fidye verdi

New York Times, Merkel’in mülteci krizini çözmek için Erdoğan’dan yardım almak adına ‘Erdoğan şiiri’ni yazan komedyenin yargılanmasına izin vererek ‘fidye’ verdiğini söyledi. Fidye vermenin sorunu kısa vadede çözeceği ama gelecekte ‘örnek’ teşkil edeceği belirtildi.

New York Times gazetesi, bugünkü baskısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ile ilgili "Türkiye'ye yanlış sinyal göndermek" başlığıyla bir makale yayımladı. Yazıda, Böhmermann'ın yargılanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebinin Merkel tarafından kabul edilmesi için şu benzetme yapıldı:

"İnsan kaçıran birinin yarattığı ikilem gibi: Fidyeyi ödemek o an için problemi çözer ama tehlikeli bir emsal teşkil eder."

Yazıda, Almanya Şansölyesi Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuduğu gerekçesiyle Türkiye'nin Almanya'ya sözlü nota verdiği ve Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu mizahçı Jan Böhmermann'ın yargılanmasına izin vermesini mülteci kriziyle ilişkili olduğu belirtildi.

Hicivin Erdoğan için gülünecek bir şey olmadığını savunan yazıda Türkiye Adalet Bakanlığına göre, Erdoğan’a hakaret suçundan 1845 davanın bulunduğu belirtildi. Erdoğan’ın, Almanya’nın verdiği bu ‘yargılama’ izniyle Batı’nın kendisinin meşruiyetini kabul ettiğini iddia edemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le karşılaştırıldığı yazıda şöyle dendi:

"Sayın Merkel, çok sayıda göçmenin Almaya’ya girmesi konusundaki istekliliği için haklı olarak övüldü. Türkiye’siz çözüm olmayacağından, krizin çözümü için Türkiye’den yardım istemekte de haklıydı. Ancak Sayın Erdoğan’a, Batı özgürlüklerinin masada olmadığını açıkça belirtmeliydi.”