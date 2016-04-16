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Dünya

Der Spiegel'in kapağında 'Erdoğan şiiri' krizi: Kötü, daha kötü, Böhmermann

Alman hükümetinin şiiri okuyan komedyenin yargılanmasına izin verdiği açıklanmıştı

16 Nisan 2016 03:28

Alman Der Spiegel Dergisi, bugün çıkacak sayısında Almanya ile Türkiye arasındaki ‘Erdoğan şiiri’ krizini kapağına taşıdı. Der Spiegel kapağında, ZDF'de yayımlanan"Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuduğu gerekçesiyle Türkiye'nin Almanya'ya sözlü nota verdiği ve Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Böhmermann'ın kafası Türkiye bayrağındaki hilalin ortasına yerleştirildi. Derginin kapağında ayrıca, "Böse, böser, Böhmermann- Kötü, daha kötü, Böhmermann" ifadesi kullanıldı. Alt başlıkta ise, "ZDF-Skandal, Staatsaffaere, persönliche Tragödie - ZDF Skandalı, Devlet meselesi, Kişisel trajedi" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, mizahçı Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik okuduğu hakaret içeren şiir nedeniyle yargılanmasına izin verilmesi için Almanya'ya resmi başvuru yapmıştı. Almanya'da Başbakanlık, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan uzmanların oluşturduğu bir komisyon konuyu pazartesi gününden beri görüşüyordu. Başbakan Angela Merkel ise 15 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde, ZDF'de yayımlanan "Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan Böhmermann'ın yargılanmasına Alman hükümeti olarak izin verdiklerini açıkladı.

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