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Dünya

Merkel: Türkiye’nin ‘Erdoğan şiiri’ için verdiği notayı inceliyoruz ancak Almanya’da ifade özgürlüğü var

Türkiye, ZDF'de yayınlanan video için Almanya'ya nota vermişti

12 Nisan 2016 19:28

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Jan Böhmerman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yazdığı şiir hakkında “Türkiye’nin sözlü notasını dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Ancak Almanya’da ifade ve sanat özgürlüğü olduğunu da vurgulamak isterim” dedi. Merkel ayrıca, “Göçmen sorununa çözüm bulup yükü paylaşmak istiyoruz ancak bu konu ülkemizdeki basın ve fikir özgürlüğünden ayrı bir konu” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, komedyen Jan Böhmerman’ın Almanya televizyonu ZDF’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili okuduğu şiir nedeniyle Jan Böhmermann’a yönelik olarak Türkiye’den gelen şikayeti dikkatle incelediklerini ve bu konuda birkaç gün içinde karar vereceklerini söyledi.

Merkel, “Türkiye’nin sözlü notasını dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Ancak Almanya’da ifade ve sanat özgürlüğü olduğunu da vurgulamak isterim” dedi.

Merkel, notayla ilgili incelemelerin gelecek günlerde tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mainz Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suç duyurusunun kendilerine ulaştığı belirtilmişti.

 

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