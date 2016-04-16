Alman komedyen: Hac yürüyüşüne çıkacağım, Kuzey Kore’yi gezerek basın özgürlüğünü değerlendireceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı bir şiirlere hakaret ettiği iddia edilen Jan Böhmermann programına bir süre ara vereceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan komedyen, hac yürüyüşüne çıkacağını, basın özgürlüğü konusunda Kuzey Kore’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Erdoğan’a yönelik hakaretler içerdiği iddia edilen şiiri hazırlayıp ZDF televizyonunda yayınlayan Alman komedyen Jan Böhmermann’ın yargılanmasıyla ilgili talebi kabul ettiğini açıklamıştı.

Böhmermann'ın Facebook üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

“Ekibimle birlikte 3 yıldan bu yana politikadan magazine kadar bir çok konuyu mizahi bir dille ele aldık. Son iki haftadan beri ise biz basına haber olduk.

“Dünyada mizah programında gündeme getirilen konulardan daha önemli konular bulunuyor.“

"Segway’imle kendimi bulmak için Jakobsweg yollarına hac yürüyüşüne çıkmadan önce Twerk&Travel ile Kuzey Kore'yi gezerek basın ve sanat özgürlüğü konusunu yeniden değerlendireceğim.“



Ne olmuştu?

Türkiye 31 Mart'ta Alman 2. televizyon kanalı ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri nedeniyle komedyen Jan Böhmermann'ın yargılanması için Alman Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota vermişti.

Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ZDF Genel Müdürü Thomas Bellut mizahçı Jan Böhmermann'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan hukuk mücadelesinde tam destek sözü vermiş, "Birlikte gerekli tüm mercilere başvuracağız" demişti.