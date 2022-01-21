Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz

Rusya'nın askeri yığınak yaptığı Ukrayna sınırındaki gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında barışın hâkim olması konusunda arabulucu olabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii’nde İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin olarak, "İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi.

"Huzursuzluk doğmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz" diyen Erdoğan, "Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti. Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor. Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması ya da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi, 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile, Rusya'nın zaten durumu ortada, büyük nüfusa hakim ve Rusya alan olarak bölgenin en büyük, en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak biz kabul etmiyoruz.

Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var, bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel... Bütün bu konularda Rusya Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlarda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu gerek Zelenski'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var, bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ya da belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla birlikte biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.

"Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor"

Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamete geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde sıkıntımız yok, durum pozitif hastanelerde. Bu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, böylece de gerek şehir hastenelerimiz gerek diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti ve hastanelerimizdeki doluluk oranı da zannedildiği gibi değil. Bir endişemiz yok. Bence her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, ama vatandaşlarımız da biraz dikkatli olmalı. Maske, mesafe, temizlik önemli. Bunlara dikkat etmek isabetli olur. Sonra niye böyle oldu dememek lazım. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz."

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