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Dünya

Almanya ve Britanya'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna'nın işgalinin ciddi bir bedeli olur

Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor

21 Ocak 2022 11:58

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda “ciddi bir bedel ödeyeceği” konusunda uyardı.

AFP’nin aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Britanya Başbakanı Boris Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik daha fazla askeri adımının önlenmesi gerekliliğinde fikir birliğine vardı.

Scholz ve Johnson, Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’nın “ciddi bir bedel “ödeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

 
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