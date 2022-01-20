Kremlin, Biden'ın Ukrayna açıklamalarının durumu "istikrarsızlaştırdığını" söyledi

T24 Dış Haberler

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Moskova'ya yaptırım uygulama tehditlerinin Avrupa güvenliğini "istikrarsızlaştırdığını" söyledi.

Interfax'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bütün bu açıklamalar durumun daha da istikrarsızlaşmasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden'ın açıklamalarının "Avrupa'da yükselen tansiyonu düşürmeye yaramadığını" dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü, ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerine yazılı cevap vermesi durumunda Rusya lideri Vladimir Putin ve Biden arasında bir telefon görüşmesi ayarlanabileceğini belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını Doğu Avrupa'daki NATO askerlerinin çekilmesini istemişti. Washington ve NATO, bu talepleri kabul etmemişti.

Biden dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.