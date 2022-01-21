ABD Dışişleri Bakanı: Herhangi bir askerin Ukrayna'ya girmesinin sonuçları ağır olur, Rusya'nın işgal kararı alması bizi Berlin'in bölük olduğu günlere geri götürür

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ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı on binlerce askerden herhangi birinin sınırı geçmesinin ağır sonuçları olacağını belirtti.

Perşembe günü Berlin'de Almanya, Fransa ve Britanya temsilcileriyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın Batılı güçlerin kararlılığına rakip olamayacağını belirtti.

Blinken Alman başkentinde, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesine izin vermek bizi çok daha tehlikeli ve istikrarsız bir zamana geri götürür. Bu kıtanın ve bu şehrin bölük olduğu, her an savaş tehdidi olduğu zamana geri götürür" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Blinken ile birlikte yaptığı konuşmada gerektiği takdirde kendileri için ekonomik sonuçları olsa bile Batı'nın Rusya'ya karşı duruş almaktan kaçınmaması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Biden'ın sözleri kafa karışıklığı yaratmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı konuşmada NATO'nun içinde olası bir saldırının büyüklüğüne göre nasıl karşılık verilmesi hakkında fikir ayrılıkları bulunduğunu dile getirdi. "Rusya'nın sorumlu tutulduğunu göreceksiniz; olacaklar Rusya'nın yapacaklarına bağlı" diye konuşan Biden, "Eğer ortada küçük bir müdahale varsa bu küçük bir durum. O zaman da ne yapacağımız, ne yapmayacağımız konusunda tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, potansiyel bir saldırının boyutuna göre hangi karşılığın verilmesi gerektiği hakkında NATO'da fikir ayrılığı olduğunu açıkça vurguladı.

Açıklamalar, Kiev'de endişeye sebep oldu. "Washington, 'küçük bir müdahaleye' yeşil ışık mı yakıyor" gibi yorumların ardından Biden kürsüden indikten dakikalar sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, duruma açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı'na açıkça söyledi: Eğer herhangi bir Rus askeri Ukrayna sınırını geçerse, bu işgaldir. ABD ve müttefikleri buna hızlı, sert ve birleşmiş bir karşılık verecektir" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.