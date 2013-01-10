Erdoğan: Örgüt içi hesaplaşma veya provokasyon olabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te 3 PKK'lının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, ''Örgüt içi hesaplaşma veya provokasyon olabilir. Olayın aydınlanmasını beklemekte fayda var'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

''Olayın önce aydınlanmasını beklemek lazım, hemen bir yorum içerisine girmek yanlış olur. Bu bir iç hesaplaşma olabilir, bunun yanında şu anda teröre karşı bizim vermiş olduğumuz bir mücadele var, mesafe almak istiyoruz, bunu arzu etmeyenler de var.

Bunlar tarafından da böyle bir provokatif çaplı bir girişim de olabilir, sabırlı olup aydınlanmasını beklemek lazım diye düşünüyorum. Biz terörle mücadeleye yönelik iyi niyetli adımlarımızı atmaya devam edeceğiz, ta ki netice alana kadar.''

3 kadın PKK'lıya infaz

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadın başlarından ve enselerinden kurşunlanmış olarak bulunmuştu.