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Erdoğan ODTÜ rektörü ile görüşecek

Başbakan Erdoğan'ın 'protesto' kriziyle ilgili bugün ODTÜ Rektörü Acar ile biraraya gelecek

27 Aralık 2012 00:29

ODTÜ'de geçen hafta yaşanan olayların etkisi aradan bir haftadan fazla zaman geçmesine karşın hala sürerken Ankara'da, olaylarla ilgili üst üste sürpriz görüşmeler gündeme geliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'protesto' kriziyle ilgili bugün ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ile bir araya gelecek.

ODTÜ'de protesto krizinin yankıları devam ediyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ile görüşeceği bildirildi.

Geçen hafta Göktürk-2 uydusunun fırlatılışı töreni nedeniyle ODTÜ’ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

Çıkan olaylar nedeniyle bir açıklama yapan üniversite yönetimi, polisi eleştiren bir açıklamada bulunmuştu.

Çok sayıda üniversite rektörlüğünce yapılan açıklamada ise öğrenci ve öğretim üyelerine destek çıkan ODTÜ yönetimi eleştirilmişti.

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