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Galatasaray Üniversitesi'nde ODTÜ eylemi: Rektör istifa!

Bazı üniversite rektörlerinin ODTÜ'yü kınayan bildirisine imza atan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga'ya üniversitenin öğrencilerinden ve akademisyenlerden tepki geldi öğrencileri ve akademisyenleri

26 Aralık 2012 17:07

Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ’de yaşanan polis şiddetinin rektörlük tarafından desteklenmesinin ardından ayaklandı. Rektör Ethem Tolga’yı protesto etmek için 'Güvensizlik Oyu' adı altında 134 öğretim görevlisi ve öğretim üyesinin imza topladığı eylemin ardından bugün de hocalar ve öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

radikal.com.tr'den Tevfik Şahin'in haberine göre, Ortaköy’deki kampüste rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler 'Rektör istifa' 'Her yer ODTÜ her yer direniş' sloganları atarken, öğretim görevlileri de öğrencilere destek verdi.

Okuldaki eylemi görüntülemek isteyen basın mensupları da uzun süre kampüse alınmadı. Eylemci öğrenciler, kapıda bekleyen basın mensuplarının yanına giderek onlara bilgi verdi. Rektör'ün bir açıklama yapmasını da isteyen öğrenciler uzun süre rektörlük köşkü önünde slogan attı. Ancak Rektör'ün okulda olmadığı açıklandı. Öğrenciler, Rektör Ethem Tolga'nın ODTÜ'yü kınayan bildiriden imzasını çekene ya da çıkıp bir açıklama yapana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Yapılan açık oylamada, yarın aynı yerde eyleme devam kararı alındı.

Hukuk Fakültesi’nden Dr. Mehmet Karlı da, öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ederek, öğretim görevlileri olarak eyleme katılanlarla gurur duyduklarını söyledi.

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