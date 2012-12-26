ODTÜ'de işgal eylemi: ODTÜ ayakta, AKP'ye direniyor

Geçtiğimiz hafta ODTÜ'deki protesto ve çıkan olayların ardından öğrenciler dün (25 Aralık 2012) 48 saat okulu terk etmeme eylemi başlattı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, ODTÜ'lü öğrenciler, geçtiğimiz hafta yapılan protesto sırasında polisin müdahalesini ve bazı üniversitelerin yayımladığı bildirilere karşı dün işgal eylemi başlattı.

ODTÜ Hazırlık Binası önünde toplanan öğrenciler, U3 amfisine yürüdükten sonra basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlar 48 saat boyunca kalacakları U3 amfisinin girişine "ODTÜ ayakta, AKP'ye direniyor" pankartı astı.

Amfide 2 gün boyunca paneller, film gösterimi, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Yarın da (27 Aralık 2012) ODTÜ Hazırlık Binası önünden ODTÜ Stadı'na yürüyecek öğrenciler burada sanatçıların da destek vereceği bir konser düzenleyecek.