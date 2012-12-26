T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden ODTÜ'ye destek!

'ODTÜ'de yaşanan olaylarda öğrenciler üzerinde orantısız güç kullanılmasını kınıyoruz'

26 Aralık 2012 16:29

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi, ODTÜ'de geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden öğrencilere uygulanan polis şiddetini ve öğrencisine sahip çıkan ODTÜ rektörlüğüne destek mesajı yayımladı.

18 Aralık günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişini protesto etmek isteyen öğrencilere yönelik polis şiddeti ve yaşanan çatışmalarla başlayan tartışmalar, YÖK’ün ODTÜ ile ilgili başlattığı soruşturma ve üniversitelerin bildirileri ile boyutlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi'de yaşanan bu olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yaşanan şiddeti kınadıklarını belirttiler.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ODTÜ'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, öğrenciler üzerinde orantısız güç kullanılması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak bizi üzmüş ve endişelendirmiştir. Demokratik bir ülkede üniversitelerde böylesi şiddet olaylarının yaşanmasını kınıyoruz."

 

'ODTÜ mücadelesinde yalnız değildir'

Üniversitelerin, dışında çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da ODTÜ'ye destek  mesajları yolladı. Kültür Sanat Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, “ ODTÜ, Özgür Bilim, Demokratik Üniversite Mücadelesinde Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı.

Kültür Sanat Sendikası Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “Kültür Sanat Sen olarak, iktidar kaynaklı baskı ve şiddetin hedefi haline getirilmeye çalışılan başta ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin mücadelelerinde yalnız olmadıklarını belirtiyor, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz” dedi.

 

ETİKETLER

odtübilgi üniversitesipolis şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24