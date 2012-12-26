Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden ODTÜ'ye destek!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi, ODTÜ'de geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden öğrencilere uygulanan polis şiddetini ve öğrencisine sahip çıkan ODTÜ rektörlüğüne destek mesajı yayımladı.

18 Aralık günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişini protesto etmek isteyen öğrencilere yönelik polis şiddeti ve yaşanan çatışmalarla başlayan tartışmalar, YÖK’ün ODTÜ ile ilgili başlattığı soruşturma ve üniversitelerin bildirileri ile boyutlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi'de yaşanan bu olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yaşanan şiddeti kınadıklarını belirttiler.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ODTÜ'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, öğrenciler üzerinde orantısız güç kullanılması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak bizi üzmüş ve endişelendirmiştir. Demokratik bir ülkede üniversitelerde böylesi şiddet olaylarının yaşanmasını kınıyoruz."

'ODTÜ mücadelesinde yalnız değildir'

Üniversitelerin, dışında çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da ODTÜ'ye destek mesajları yolladı. Kültür Sanat Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, “ ODTÜ, Özgür Bilim, Demokratik Üniversite Mücadelesinde Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı.

Kültür Sanat Sendikası Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “Kültür Sanat Sen olarak, iktidar kaynaklı baskı ve şiddetin hedefi haline getirilmeye çalışılan başta ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin mücadelelerinde yalnız olmadıklarını belirtiyor, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz” dedi.