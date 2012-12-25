Öğrenci konseyleri de ODTÜ'lüleri eleştirdi



ODTÜ'de yaşananlarla ilgili bazı üniversite yönetimlerinden protestocuları eleştiren açıklamalar ile bu yönetim açıklamalarına tepki gösteren akademisyen açıklamaları karşılıklı sürerken bazı üniversitelerin öğrenci konseyleri de ODTÜ öğrencilerini eleştiren bir açıklama yaptılar.

Göktürk-2 uydusunun 18 Aralık'ta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle fırlatılışı sırasında ODTÜ yerleşkesinde yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Başbakan Erdoğan'ın tepkisini, ODTÜ yönetiminin polise yönelik eleştirisi, ardından da 12 üniversitenin protestocu öğrencileri hedefe koyan açıklaması ve bugün bu üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin ODTÜ'lü öğrencilere sahip çıkması izledi.

Son olarak 21 üniversitenin senato ve rektörlüklerinden, protestocu öğrencileri eleştiren açıklamalar gelirken, bazı üniversitelerin öğrenci konseyleri de hedefe öğrencileri koydu. Bu cephede yer alan üniversiteler ile öğrenci konseyleri şunlar:

Üniversiteler

Mardin Artuklu Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Öğrenci konseyleri

Mersin Üniversitesi

Kayseri Erciyes Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fatih Üniversitesi Öğrenci

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Yukarıdaki üniversitelerin rektörlüklerinin, rektörlerinin ya da senatolarının ve de öğrenci konseylerinin uzun açıklamalarında, yaşanan olaylarla ilgili ortak iddialarından bazıları şöyle:

— Protestolar şiddet içerikli ve hedef üniversitenin iç huzurunu bozmak.

— Üniversitenin bir kısım öğrencilerin şiddet eylemlerine sahne olması demokrasi, fikir özgürlüğü ve demokratik tepki adına üzüntü ve kaygı verici.

— Uzay teknolojisi alanında atılan büyük adım, bir grup öğrencinin maksatlı davranışlarından dolayı gölgelendi.

— Öğrenciler bu tür provokasyonlara alet olmamalı ve gelecek için atılan büyük atılımların gururunu yaşamalı.

— Öğrenciler tabii ki sadece ders çalışmayacak. Aşkları,hobileri, siyasi görüşleri, ideolojileri de olacak ve bunları ifade edecekler. Ama çevresindekilere ve kendilerine zarar vermeden.

— Çirkin olayları çıkartanlar, maalesef kendilerini izleyen diğer öğrenciler için birer utanç timsali olarak belleklere yerleşmişlerdir...