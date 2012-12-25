Öğrenci konseyleri de ODTÜ'lüleri eleştirdi

ODTÜ'de yaşananlarla ilgili bazı üniversite yönetimlerinden protestocuları eleştiren açıklamalar ile bu yönetim açıklamalarına tepki gösteren akademisyen açıklamaları karşılıklı sürerken bazı üniversitelerin öğrenci konseyleri de ODTÜ öğrencilerini eleştiren bir açıklama yaptılar.
Göktürk-2 uydusunun 18 Aralık'ta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle fırlatılışı sırasında ODTÜ yerleşkesinde yaşanan olayların yankıları sürüyor.
Başbakan Erdoğan'ın tepkisini, ODTÜ yönetiminin polise yönelik eleştirisi, ardından da 12 üniversitenin protestocu öğrencileri hedefe koyan açıklaması ve bugün bu üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin ODTÜ'lü öğrencilere sahip çıkması izledi.
Son olarak 21 üniversitenin senato ve rektörlüklerinden, protestocu öğrencileri eleştiren açıklamalar gelirken, bazı üniversitelerin öğrenci konseyleri de hedefe öğrencileri koydu. Bu cephede yer alan üniversiteler ile öğrenci konseyleri şunlar:
Üniversiteler
Mardin Artuklu Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğrenci konseyleri
Mersin Üniversitesi
Kayseri Erciyes Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fatih Üniversitesi Öğrenci
Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Yukarıdaki üniversitelerin rektörlüklerinin, rektörlerinin ya da senatolarının ve de öğrenci konseylerinin uzun açıklamalarında, yaşanan olaylarla ilgili ortak iddialarından bazıları şöyle:
— Protestolar şiddet içerikli ve hedef üniversitenin iç huzurunu bozmak.
— Üniversitenin bir kısım öğrencilerin şiddet eylemlerine sahne olması demokrasi, fikir özgürlüğü ve demokratik tepki adına üzüntü ve kaygı verici.
— Uzay teknolojisi alanında atılan büyük adım, bir grup öğrencinin maksatlı davranışlarından dolayı gölgelendi.
— Öğrenciler bu tür provokasyonlara alet olmamalı ve gelecek için atılan büyük atılımların gururunu yaşamalı.
— Öğrenciler tabii ki sadece ders çalışmayacak. Aşkları,hobileri, siyasi görüşleri, ideolojileri de olacak ve bunları ifade edecekler. Ama çevresindekilere ve kendilerine zarar vermeden.
— Çirkin olayları çıkartanlar, maalesef kendilerini izleyen diğer öğrenciler için birer utanç timsali olarak belleklere yerleşmişlerdir...