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Politika

Kılıçdaroğlu: Her ODTÜ'lü Yörük Ali Efe

'Yörük Ali Efe ile bağımsızlık savaşını başlatmışsa onların arkasından gitmek hepimizin boynunun borcudur' diyen Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lülere sahip çıktı

23 Aralık 2012 23:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'deki olaylar için, "ODTÜ dünyanın sayılı üniversitelerinden birisidir, bilim insanları orada yetişir. Uzaya oradan aygıt göndereceksiniz, oraya sırtınızı döneceksiniz, olmaz" dedi. Kılıçdaroğlu "Her ODTÜ'lü Yörük Ali Efe"dir diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Buca ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Yörük Ali Efe Rekreasyon Alanı" açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmirlilerin, dünyanın en güzel kentlerinden birinde ve özgürce yaşıyor olmaları nedeniyle çok şanslı olduklarını söyledi.

İzmir'in bu şanslı konumu nedeniyle Türkiye'nin genel durumunun farkında olamayabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Özgürce İzmir'in sokaklarında geziyorsunuz. Türkiye'yi yarı açık cezaevine döndüren yönetimlerin belki farkında değilsiniz.. Şunu çok iyi bilmelisiniz. Türkiye Yörük Ali Efe ile bağımsızlık savaşını başlatmışsa onların arkasından gitmek hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

Oluşturulan rekreasyon alanına Yörük Ali Efe'nin adının verildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Onlar hiçbir beklenti içinde değillerdi, onlar sadece ülkelerinin bağımsız ve özgür olmasını, çocuklarının bağımsız bir Türkiye'de özgürce yaşamasını istiyorlardı. O nedenle her yurtsever biraz Yörük Ali'dir, her Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi bir Yörük Ali Efe'dir. Geleceğimiz olan üniversite öğrencilerine sahip çıkacağız. Onlar bilmiyor mu, bir anne baba, çocuğunu üniversiteye hazırlarken hangi özverilerde bulunuyor, yemezler yedirirler çocukları okusun diye. ODTÜ, dünyanın sayılı üniversitelerinden birisidir, bilim insanları orada yetişir. Uzaya oradan aygıt göndereceksiniz, oraya sırtınızı döneceksiniz, olmaz. Çağdaşlık üniversite özgürlüğüyle olur, üniversite gençliğinin korunmasıyla olur, onun için söylüyorum, ODTÜ'de okuyan her genç bir Yörük Ali Efe'dir. Bunu herkes çok iyi bilsin."

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