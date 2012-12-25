Erdoğan'dan ODTÜ'ye: O profesörler mesleği bıraksın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, yine ODTÜ'deki olaylar soruldu. O da, gücünü şiddetten alan eylemlere destek veren akademisyenlerin görevlerini bırakmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan’a, Tunus Başbakanı Hamadi el-Cibali ile düzenlediği basın toplantısında gündemdeki iki konu soruldu: Çalışma odasında bulunan dinleme cihazı ve ODTÜ’deki olaylar.

Ağırlıklı olarak ODTÜ’deki protestolara ve ardından yaşananlara değinen Erdoğan, ODTÜ yönetimini yine eleştirdi.

Erdoğan, üniversite kampüsünün terör alanına çevrilmesini samimi bir protesto eylemi olarak niteleyen akademisyenlerin o işi bırakmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarına kaynak olan soru, 33 üniversitenin protestocu öğrencileri eleştiren açıklaması ve YÖK’ün devreye girmesinin hatırlatılmasının ardından "üniversiteler bölündü mü?" şeklindeydi.

Basını kastederek, "Sizler aracılığıyla ekranları başında bizi izleyenlere bir konuyu tezekkür etmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan şunları söyledi:

'Mesleği bıraksınlar'

"Demoksrasilerde eleştirilerin olmasının en doğal hal olduğunu o programda da ifade ettim. Fakat eleştiri hiçbir zaman gücünü şiddetten almamalıdır. Eğer alırsa, onu sahiplenen kim olursa olsun bir başbakan olarak karşısına dikilirim. Bu ister rektör ister akademisyen olsun.

Şiddetten beslenilmesi benim önüme şunu getirir: Bir rektör ya da akademisyen olmak, elindeki demir bilyeleri sapan ile polise ya da bir başkasına atmayı öğretmeyi gerektirmez. Okulun kampüsü içerisinde araba lastikleri yakılamaz ve molotof kokteyleriyle terör estirilemez.

Üniversitenin kampüsü terör alanına çeviriliyorsa, bu farklı üniversitelerden gelenler birlikte yapıyorlarsa, kimse kalkıp da bunun samimi protesto eylemi olarak değerlendiremez. Bunu söyleyen profesör, doçent ya da şu bu olsun, onlar mesleği bıraksınlar. Onlara katılarak gücünü şiddetten alan kişiler olarak meydanlara düşsünler..."

'Güvenlik güçlerini kutluyorum'

Akademisyenin öğrencisine üllkeye neler katabileceğini anlatması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Yoksa sapan ve demir bilye ile gel, lastikleri yak, molotoflarla saldır ve ondan sonra güvenlik güçlerinin orada durmasından rahatsız ol. Güvenlik gücünün görevi budur ve görevlerini yapmışlardır. O nedenle başarılarından dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tavırlarını böyle devam ettirmeleleri halinde öğrenciler ve akademisyenleri de kınıyorum, kusura bakmasınlar."

Erdoğan'a göre 'Derin devlet' bitmedi

Başbakan Erdoğan, ofisinde dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili, "(Derin devlet) Bunu tamamen sildik, bitirdik, yok ettik böyle bir iddianın içinde bulunmam mümkün değil" dedi.

Böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim. İkiden üçe çıkmış anlaşılan artmaya devam edecek. Bu tür konularla mücadelemiz devam edecek.

Derin devletle ‘Bunu tamamen sildik bitirdik yok ettik’ böyle bir iddianın içinde olmam mümkün değil. Dünyada hiçbir ülkenin derin devletini yok ettiğine inanmıyorum. Her ülkenin içinde derin devleti vardır. Bir virüs gibidir bu ve uygun ortamı bulduğunda ortaya çıkar ve yapmak istediğini yapmaya çalışır.