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Üniversitelerden ODTÜ'ye kınama

Göktürk-2 uydusunun fırlatıldığı gün yaşanan olaylar nedeni ile üniversitelerden art arda ODTÜ'ye eleştiri açıklamaları geldi

24 Aralık 2012 22:33

ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili Marmara, İstanbul Teknik Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasary Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitelerinden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay bilimleri ve teknolojileri alanında göstermiş olduğu bu tarihi başarı, ne yazık ki ODTÜ'de bazı öğrencilerin şiddet eylemleriyle gölgelenmeye çalışılmıştır" denildi.

18 Aralık’ta Göktürk-2 Uydusu’nun Çin’deki Jiuquan Havaüssü’nden fırlatılması nedeniyle düzenlenen tören öncesi ve sonrası ODTÜ’de çıkan olaylarla ilgili Marmara, İstanbul Teknik Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasary Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitelerinden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada TÜBİTAK Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezinde başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın da katıldığı bir tören düzenlendiği hatırlatılarak " Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay bilimleri ve teknolojileri alanında göstermiş olduğu bu tarihi başarı, ne yazık ki ODTÜ yerleşkesinde bazı öğrencilerin şiddet eylemleriyle gölgelenmeye çalışılmıştır.

Üniversiteler öğrencilerin ve bilim adamlarının fikir ürettiği, düşüncelerini özgürce paylaştığı; farklı, hatta katılmadığı düşüncelere tahammül etmeyi içselleştirdiği ortamlar olmalıdır. Şiddet içeren eylemlerin fikirlerin önüne geçmemesi esastır. Öğrencilerin tek protesto aracı eleştirel fikirleri olmalı; taş, sopa ve molotof kokteyli öğrencilerle anılmamalıdır. Kavga ve şiddet hiçbir fikre hizmet edemez ve hiçbir fikir hedeflerine bu yöntemlerle ulaşamaz.

Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi olarak, ODTÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen tören sırasında yaşanan şiddet olaylarını üzüntüyle karşılıyoruz.

Toplumun her alanda bir adım daha ileriye gidebilmesinin, üniversite öğrencilerinin eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle mümkün olacağına inanıyoruz. Üniversiteler olarak öğrencilerimizin kamuoyunda başarılarıyla gündeme gelmeleri en büyük arzumuzdur.

Bu vesileyle, ülkemizde heyecan uyandıran ve tüm dünyanın ilgisini çeken böylesine bir bilimsel ve teknolojik başarının gerçekleşmesinde katkısı olan bilim adamlarımıza ve diğer yetkililere teşekkür eder, tebriklerimizi sunarız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosu tarafından da yapılan yazılı açıklamayla protesto girişimlerinin kınandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi : Uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması ihtiyacını karşılamak amacı ile üretilen Türkiye’nin ilk milli keşif uydusu Göktürk-2 ve TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirilen Milli Uçuş Bilgisayarı BİLGE, ülkemizin çağdaş medeniyeti yakalamasında önemli bir adım oluşturmaktadır. Böyle önemli projeleri destekleyen hükümet ve araştırma kurumlarına teşekkür ederiz. Göktürk-2’ nin uzaya fırlatılması törenine, tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının da coşkuyla katılmaları beklenirken, bilime ve gelişmeye karşı yapılan bu anlamsız protesto girişimlerini kınıyor ve kamuoyuna ilan ediyoruz. (Sinan BİLGİLİ / dha)

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