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ODTÜ Rektörü Acar olaylardan polisi sorumlu tuttu

Göktürk 2 uydusunun atılması sırasında yaşanan olayların ardından ODTÜ Rektörü Ahmet Acar polisin tavrını eleştirdi

22 Aralık 2012 10:56

 

Ankara polisinin yaşanan olaylar nedeniyle rektörlüğü suçlamasının ardından ODTÜ Rektörü Prof. Ahmet Acar polisin uyguladığı şiddeti kınadı.
Radikal gazetesinden Murat Yetkin'e konuşan Ahmet Acar "“ODTÜ’de ilk kez devlet yetkililerinin katıldığı tören yapılmıyor. Başbakan’ın, Genelkurmay Başkanı’nın korunması gerektiğini doğal olarak biliyoruz. O tören için de önceden emniyete başvurup saat 11.00’den itibaren okul girişlerinde önlem alınmasını istedik. Ama kapı önünde dışarıdan gelen birikimler olmasına karşın saat 14.00’e dek polis gelmedi; ondan sonra da kimine göre 1600, bilemiyoruz kimine göre 3 bini birden geldi." dedi.
Polisin sert müdahalesini eleştiren Acar, "ODTÜ’de protesto da ilk kez görülen bir şey değil. İnanamadığımız ölçüde güç kullandı polis, kreşlerin olduğu bölge dahil gaz bombaları, kampüsün orta yerinde gaz ve ses bombaları atıldı. Ben görmedim ama öğrencilerin dövüldüğü bilgileri var. Oysa polis yanlış gördüyse yakalayıp gözaltına alır, dövmek ne demek? Biz nasıl öğrencilerden protestolarını barışçıl yapmasını istiyorsak, bunu da kabul edemeyiz." diye konuştu.
Okulda gerginliğin sürdüğüne dikkat çeken Rektör Acar, yaşanan olayın bir benzerinin tekrarlanmaması için çaba harcadıklarını ifade etti.

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