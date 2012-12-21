'Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin girdiği ODTÜ'ye 5 bin polisle girdiniz'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Bütçe maratonunu son gününde CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Türkiye’nin en parlak öğrencilerinin 500 puanla girdiği ODTÜ’ye siz 5 bin polisle girdiniz” dedi. İnce, 2012 yılında 47 kitabın da toplatıldığını söyledi.

CHP milletvekili Muharrem İnce, hükümeti ve AKP’nin yönetim kadrosunu giren Numan Kurtulmuş’u eleştirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kürsüye gelmesiyle genel kuruldan çıktığı konuşmasında İnce, şöyle konuştu:

“Sizin gibi düşünmeyenleri ya işten attırdınız ya iftira attınız ya da peşine polis ve müfettiş taktınız. Sadece 2012 yılında 47 kitaba yasaklama kararı çıkarttınız. Orta Doğu Teknik Üniversitesini Orta Doğu’nun sokakları sanıp bir yandan uydu fırlatırken diğer yandan uyduyu fırlatacak öğrencilere gaz sıktınız. ‘Hedefe giderken şeytanla bile iş birliği yaparım.’ deyip PKK’lılardan gizli tanık yaptınız. ‘Dostum, kardeşim’ dediklerinizin linç edilmesi için bavulla para gönderdiniz. Bu topraklarda Yunus Emre’ye sansür uygulayıp “Bayrak” şiirini kitaplardan çıkarttınız. Türkiye’nin en parlak öğrencilerinin 500 puanla girdiği ODTÜ’ye siz 5 bin polisle girdiniz. 1 numaranız ‘Güroymak değil, Norşin.’ dedi, 2 numara ‘Ne Roboskisi, Uludere.’ dedi, 3 numara ise dağa çıkmayı tercih etti. Somali’nin olmayan Merkez Bankası Başkanı’na randevu verip atanamayan öğretmenlere randevu vermediniz. Nasrettin Hoca’nın kazanı doğuruyordu, sizin gemicikleriniz doğurdu. Çanakkale’de kanser hastası öğretim üyesini işten attınız, Gaziantep’te milletvekili olan öğrencilerin okula gelmemeleri için özel senato kararı çıkarttınız. Deniz Feneri’nde sanıkları yargılamak yerine savcıları yargıladınız. ‘Asarım, keserim, parçalarım iktidarı’ oldunuz.”

Muharrem İnce'nin konuşmasını tam metni